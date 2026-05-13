LA CHE sanciona los vertidos ilegales de residuos de champiñón en Pradejón tras la denuncia de Amigos de la Tierra - AMIGOS DE LA TIERRA

LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha resuelto el procedimiento sancionador nº 2025-D-59, imponiendo una multa a la empresa responsable de los vertidos de residuos procedentes del cultivo de champiñón y setas en el término municipal de Pradejón (La Rioja).

La sanción se produce a raíz de la denuncia presentada por Amigos de la Tierra La Rioja en febrero de 2025 por la acumulación de residuos sólidos en varias parcelas junto al cauce de la Yasa Majillonda.

El informe del Servicio de Vigilancia del Dominio Público Hidráulico de la CHE confirma que los residuos -principalmente restos de sustrato y restos vegetales del cultivo de champiñón- fueron depositados directamente sobre el terreno, sin medidas de impermeabilización ni acondicionamiento, afectando a las parcelas 146, 235, 236, 302, 479 y 480 del polígono 10 de Pradejón.

Estas prácticas "suponían un riesgo de contaminación del suelo, de las aguas subterráneas y del cauce público, en contra de lo dispuesto en el artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Aguas".

Los informes técnicos de la Confederación concluyen que la acumulación de residuos en esa zona podría provocar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, identificando un riesgo real de degradación ambiental.

El procedimiento sancionador, iniciado en diciembre de 2025, fue cerrado tras el reconocimiento de responsabilidad por parte de la empresa denunciada y el pago voluntario de la multa, con la reducción del 40% contemplada por la Ley 39/2015.

Desde Amigos de la Tierra La Rioja "celebramos que la Confederación Hidrográfica del Ebro haya actuado en defensa del dominio público hidráulico y del medio ambiente riojano, dando respuesta a nuestra denuncia".

"Este caso demuestra la necesidad de un control efectivo de la gestión de residuos agrarios y de mayor vigilancia sobre las actividades que pueden afectar a los ecosistemas acuáticos", dicen.

Amigos de la Tierra La Rioja reitera "su compromiso con la protección del territorio y los recursos naturales y reclama a las administraciones competentes una revisión de las prácticas de gestión de residuos agroindustriales, garantizando su adecuación a la normativa ambiental y evitando que se repitan situaciones como las investigadas en Pradejón".