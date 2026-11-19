El CIBIR avanza en la ampliación de su edificio con la instalación de la nueva Unidad de Investigación Clínica - CIBIR

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), adscrito a Fundación Rioja Salud, afronta desde el próximo lunes día 23 de noviembre la fase de instalación de los módulos industrializados que conformarán la nueva Unidad de Investigación Clínica, la primera de las tres áreas especializadas que se incorporarán al centro en su proyecto de ampliación.

Estos trabajos, que se desarrollarán hasta el viernes 27 de noviembre, implicarán restricciones temporales de estacionamiento y posibles cortes puntuales de circulación en el entorno, sin comprometer los accesos al recinto hospitalario ni el tránsito prioritario de ambulancias y vehículos de emergencias.

Orientada a la investigación transversal y al desarrollo de ensayos clínicos en sus distintas fases, esta primera unidad complementará a las ya existentes de ensayos clínicos oncohematológicos en fases tempranas y de investigación clínica en Atención Primaria.

El montaje de las 23 estructuras que integrarán la primera sección de la ampliación del edificio tendrá lugar los días 24 y 25 de noviembre, constituyendo así uno de los principales hitos en la construcción de la ampliación del centro.

La ampliación del CIBIR se completará en 2027 con una Unidad de Innovación Sanitaria y una Unidad de Investigación Preclínica, con las que se ampliarán las capacidades del centro en investigación biomédica, evaluación tecnológica y transferencia de conocimiento al sistema sanitario.

El proyecto de ampliación, una vez completado, contará con una superficie de 2.441 metros cuadrados y permitirá duplicar su superficie destinada a investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

El desarrollo de las nuevas infraestructuras está siendo ejecutado mediante un sistema de construcción modular que permite fabricar la estructura en una instalación industrial de forma simultánea a los trabajos de acondicionamiento de la parcela, iniciados el pasado mes de septiembre.

Este procedimiento ha permitido reducir los tiempos de ejecución y minimiza a su vez las molestias en el entorno del CIBIR y del Hospital Universitario San Pedro, al evitar buena parte de los ruidos, vibraciones y movimientos de vehículos pesados propios de la construcción convencional.

AFECCIONES AL ESTACIONAMIENTO Y AL TRÁFICO DURANTE EL MONTAJE

La intervención en el entorno del CIBIR para la instalación de la primera unidad se desarrollará desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de noviembre. Como actuación previa, será necesario disponer desde el sábado 21 de las plazas de estacionamiento de las calles Río Cidacos y Ramón y Cajal con el fin de habilitar los espacios destinados a la instalación de la grúa y facilitar las maniobras de los vehículos de transporte.

Precisamente, el lunes 23 comenzará el montaje de la grúa, una operación que se prolongará desde las 10 de la mañana hasta media tarde. Por su parte, el transporte de los módulos se distribuirá desde esa misma tarde y hasta el miércoles día 25.

El jueves 26 continuarán los trabajos de montaje y conexión de los elementos complementarios de la estructura, así como la instalación de maquinaria en la cubierta del nuevo edificio. Una vez finalizadas estas operaciones, está previsto iniciar el desmontaje de la grúa durante la tarde de esa misma jornada, concluyendo los trabajos de esta fase el viernes día 27 de noviembre.

PRIORIDAD ABSOLUTA PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIAS

El transporte de los módulos que conformarán la nueva Unidad de Investigación Clínica ha sido coordinado para garantizar los accesos peatonales y rodados al recinto hospitalario, asegurando la circulación prioritaria de ambulancias y vehículos de emergencias.

Asimismo, se mantendrá habilitado y señalizado el acceso al aparcamiento del CIBIR y se coordinará la circulación de vehículos y peatones en el entorno de las obras, así como en el acceso a la Residencia Seniors La Estrella.

Los vehículos que transportarán las estructuras modulares accederán al entorno del CIBIR desde el polígono industrial de La Portalada, evitando las horas de mayor circulación para favorecer la fluidez del tráfico. El paso de los transportes especiales podrá requerir cortes puntuales del tráfico en la rotonda y en el acceso de Puente Madre, sin que estas interrupciones precisen el cierre continuado de la vía durante las jornadas de montaje.

UNA INVERSIÓN DE HASTA 12,86 MILLONES

El presupuesto de ejecución del proyecto y de las obras asciende a 8.961.722,46 euros, IVA incluido. A esta cantidad se sumará la futura adquisición de mobiliario y equipamiento científico-técnico, por lo que la inversión global prevista para el conjunto de la ampliación podrá alcanzar los 12,86 millones de euros.

La financiación contará con presupuesto propio del Gobierno de La Rioja y fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), procedentes de la convocatoria del Instituto de Salud Carlos III para la creación de unidades de investigación clínica, así como del Programa FEDER La Rioja 2021-2027.