El CIBIR inicia una investigación para prevenir el Alzheimer en personas con predisposición genética

La consejera de Salud, María Martín, junto a investigadores - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La unidad de Neurobiología Molecular del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) busca un tratamiento para prevenir el Alzheimer en las personas con predisposición genética.

Dirigida por la investigadora principal de neurobiología molecular Lydia Álvarez-Erviti, el proyecto ha comenzado tras recibir una financiación de 50.000 euros procedente del 'Premio de Investigación Científica en Salud de Fundación hna'.

El estudio, denominado 'APOE-Switch: transformación del alelo APOE4 a APOE3 como terapia modificadora de la enfermedad de Alzheimer', se centra en la proteína responsable de aumentar el riesgo de sufrir la enfermedad de Alzheimer.

"La idea", ha relatado Álvarez-Erviti, es "cambiar esa proteína" de forma que estas personas tengan el riesgo "estándar" de padecer la enfermedad.

Para ejemplificarlo se ha referido al actor Christopher Hemsworth, quien anunció que tiene dos copias de esta mutación y que su padre tiene Alzheimer "asociado" a esta mutación.

Se trata, por tanto, de un "riesgo" y de una "causa real" que, si bien no determina el padecer la enfermedad, sí aumenta la probabilidad.

El proyecto tiene una duración de dos años y en la primera fase, ha relatado, se va a "optimizar la terapia usando células" que se hacen en el laboratorio. Después, se probará en ratones que tienen esta mutación.

De este modo, primero el grupo de cuatro investigadores (al que se unirá un quinto) verá si son capaces de "realizar este cambio" y observarán "qué es lo que ocurre en los ratones".

Si tienen éxito, habrá una terapia de la que se sabrá que "funciona" y, desde allí, se podrán seguir los siguientes para que, en un futuro, se pueda llegar a los pacientes.

Se trata de un estudio "pionero" que, hoy, ha sido presentado por la consejera de Salud, María Martín, junto a esta investigadora a los medios de comunicación.

Martín ha señalado cómo esta unidad ha trabajado, hasta ahora, centrada en el Párkinson; pero, ahora, se abre una nueva línea "para otra de las enfermedades neurodegenerativas de esta nueva era que tanto necesita", ha dicho, "de investigación".