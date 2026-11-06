CIBIR reúne a especialistas en Oncología de 9 CCAAs para actualizar los últimos avances en el tratamiento contra cáncer

El CIBIR reúne a especialistas en Oncología de nueve comunidades autónomas para actualizar los últimos avances en el tratamiento contra el cáncer - CIBIR

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) acoge desde ayer, jueves 5 de noviembre, una reunión clínica y científica en la que participan oncólogos de nueve comunidades autónomas: La Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla y León, Aragón, Cantabria, Principado de Asturias, Comunidad de Madrid y Región de Murcia.

El foro tiene como objetivo poner en común los principales avances en oncología presentados en el último Congreso Internacional de Oncología Médica, celebrado en Madrid del 23 al 27 de octubre.

Con este objetivo, el programa combina ponencias y mesas redondas organizadas por especialidades, con especial atención a los resultados en investigación clínica y al desarrollo de nuevas terapias dirigidas.

Así, el contenido científico se distribuye en diferentes sesiones destinadas a los principales tipos de tumores.

Durante la primera jornada, celebrada ayer, los especialistas analizaron los últimos avances en el tratamiento del cáncer digestivo, tumores cutáneos y melanoma, así como sobre otras patologías oncológicas, como los cánceres de cabeza y cuello o los tumores del sistema nervioso central y los sarcomas.

Por su parte, la jornada de hoy ha comenzado con la bienvenida institucional por parte del director asistencial de Atención Hospitalaria del Servicio Riojano de Salud (SERIS), Francisco Julián Villaverde, el director gerente de Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva, y el jefe del Servicio de Oncología del Sistema Público de Salud de La Rioja, el doctor Alfonso Martín Carnicero.

La programación de esta mañana ha continuado con sesiones específicas sobre cáncer de mama, pulmón, ginecológico y genitourinario, en las que también se han analizado las principales novedades terapéuticas.

El encuentro finalizará con la intervención de la doctora María de Miguel, directora de la unidad de ensayos clínicos START Rioja, quien abordará en su ponencia las nuevas moléculas en desarrollo y su aplicación en ensayos clínicos.