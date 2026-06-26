El ciclo de cine de verano de la UR proyecta mañana Robot Salvaje dentro de la Fiesta de la Ciencia

Robot Salvaje - UR

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La proyección de la película Robot Salvaje, dentro del ciclo Cine de Verano de la Universidad de La Rioja, arranca mañana, viernes 26 de junio, la programación de la 'IV Ciencialia: Fiesta de la Ciencia'.

Tal y como ha informado la Universidad de La Rioja, los jardines del Edificio Quintiliano de la UR acogerán, a partir de las 22:00 horas, la proyección.

Esta actividad, que se completa el sábado 27 con el pase de Un don excepcional (Dr. Mark Webb, 2017) a la misma hora y en el mismo lugar, calienta los motores de la cuarta edición de 'Ciencialia: fiesta de la Ciencia', que se celebra el domingo 28 de junio en el campus de la Universidad de La Rioja.

Robot salvaje es una película infantil de animación que se centra en la relación entre tecnología y naturaleza, a través de las aventuras de una robot ("Roz", la unidad robótica ROZZUM 7134) que naufraga en una isla desierta. Tendrá que adaptarse a este nuevo entorno y a su fauna local, en especial a la pequeña cría de ganso ("Picobrillo") que adoptará.

El film, que logró tres nominaciones a los Premios Oscar 2025, es una adaptación cinematográfica del libro infantil homónimo escrito e ilustrado por Peter Brown.

El ciclo Cine de Verano forma parte de la 'IV Ciencialia: Fiesta de la Ciencia', cuya programación se completa con más de una treintena de experimentos, espectáculos y propuestas para público familiar, muchas de ellas relacionadas con el próximo eclipse de Sol; y está disponible en www.unirioja.es/ucc.

Su objetivo, ha señalado la UR, es acercar la ciencia y la tecnología al público general, fomentar el pensamiento crítico y despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes mediante experiencias prácticas y lúdicas.

Es una iniciativa organizada por la Universidad de La Rioja y el Gobierno de La Rioja, con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la UR y de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.