Ciclo de conferencias sobre envejecimiento saludable en Logroño, Arnedo, Calahorra y Haro

LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Pensionistas de CCOO La Rioja organiza un ciclo de conferencias, entre el 27 y el 29 de octubre, sobre envejecimiento activo y saludable. Pasará por cuatro localidades riojanas con tres temas: la calidad de vida de las personas mayores, la memoria y la alimentación. El objetivo es acercar a la población mayor herramientas prácticas para vivir más años con mejor salud e independencia.

Las conferencias las impartirá Miguel Anxo Álvarez González. Es gerontólogo, nació en Ourense en 1956 y es miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Lleva 25 años dedicado al estudio del envejecimiento humano y es especialista en estrés, envejecimiento y neurodegeneración.

Ha escrito varias guías editadas por la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO:

Alimentación, personas mayores y envejecimiento activo (2018).

La memoria de las personas mayores. Qué hacer para mejorarla, basada en el método Cotobade (2022).

Educación para la salud, que presentó en la sede de CCOO en Logroño en octubre de 2024.

PROGRAMA

Calidad de vida de las personas mayores - Logroño, martes 27 de octubre, 11:00 h. Salón de actos de CCOO (Avda. Pío XII, 33).

- Arnedo, martes 27 de octubre, 19,00 h. Salón de actos de CCOO (Plaza de la Constitución, 20).

'La memoria de las personas mayores' - Calahorra, miércoles 28 de octubre, 11,00 horas. Centro de Participación Activa de Personas Mayores (Avda. de Numancia, 35), en colaboración con el Gobierno de La Rioja.

- Arnedo, miércoles 28 de octubre, 19,00 horas. Palacio de La Baronesa, en colaboración con la Asociación La Baronesa - Club Tercera Edad.

Alimentación, nutrición y salud - Haro, jueves 29 de octubre, 11,00 h. Sala Faro del Palacio de Bendaña (C/ San Martín, 2, 2.ª planta), en colaboración con ASVAT - Asociación de Pensionistas y Tercera Edad de Haro.

Desde la Federación de Pensionistas de CCOO La Rioja se anima a las personas mayores, a sus familias y a quienes las cuidan a asistir a estas sesiones. La entrada es libre hasta completar el aforo.