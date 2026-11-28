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LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 8 por ciento de las viviendas que se vendieron a través de idealista durante el tercer trimestre de 2026 no llevaba ni una semana en el mercado, en lo que se denomina 'venta exprés'; según un estudio publicado por idealista. En el caso de La Rioja se situó en el 7 por ciento.

En el caso de las capitales los casos de 'ventas exprés' son más frecuentes. El mayor porcentaje de ventas en menos de una semana se da en las ciudades de Ávila y Granada, donde el 13 por ciento encontraron comprador en menos de 7 días. Le siguen Bilbao, Huelva, Jaén y Vitoria-Gasteiz (12 por ciento en los cuatro casos).

Entre los grandes mercados destacan Bilbao con la tasa más alta (12 por ciento), seguida por Madrid y València (10 por ciento), Sevilla (9 por ciento), Alicante, Barcelona, Palma y San Sebastián (8 por ciento), y Málaga (7 por ciento). En el punto contrario encontramos a Guadalajara, Logroño, Lugo, Málaga, Ourense y Zamora, donde apenas el 7 por ciento de las viviendas se vendió en menos de una semana.

DIFERENCIAS FRENTE AL AÑO PASADO

A nivel nacional el porcentaje de ventas exprés ha bajado ligeramente, del 9 por ciento en el tercer trimestre de 2025 al 8 por ciento en el tercer trimestre de 2026. Entre las capitales, la tendencia dominante es a la baja: en 31 de las 52 capitales analizadas el peso de la venta exprés se ha reducido respecto al mismo periodo del año anterior. Entre los grandes mercados destacan las caídas de Madrid (del 15 por ciento al 10 por ciento), Málaga (del 13 por ciento al 7 por ciento), València (del 13 por ciento al 10 por ciento), Barcelona (del 10 por ciento al 8 por ciento), Alicante (del 10 por ciento al 8 por ciento), Sevilla (del 11 por ciento al 9 por ciento), San Sebastián (del 11 por ciento al 8 por ciento), Bilbao (del 14 por ciento al 12 por ciento) y Palma (del 9 por ciento al 8 por ciento).

Por el contrario, Palencia y Granada son las ciudades donde más ha crecido esta métrica, al pasar de una tasa de ventas exprés del 7 por ciento al 11 por ciento en Palencia y del 10 por ciento al 13 por ciento en Granada entre el tercer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026. Les siguen Jaén (del 10 por ciento al 12 por ciento), Cáceres (del 9 por ciento al 11 por ciento), Cuenca (del 8 por ciento al 10 por ciento), Ourense (del 5 por ciento al 7 por ciento) y Valladolid (del 8 por ciento al 10 por ciento). Entre los grandes mercados, ninguno vio crecer su tasa de ventas exprés.

Provincias Vizcaya, Álava y Navarra son las provincias en las que se ha dado un mayor porcentaje de 'ventas exprés', alcanzando el 12 por ciento de las registradas en idealista en el tercer trimestre. Le siguen Huesca y Granada (11 por ciento en ambos casos) y Madrid (10 por ciento).

Lugo y Zamora son las provincias con menor incidencia de las ventas exprés, con el 6 por ciento de las ventas del tercer trimestre. Les siguen, con un 7 por ciento, Cuenca, Málaga, Castellón y Ourense, entre otras.