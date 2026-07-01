Cilengua celebra su X Curso de Lingüística y Didáctica del español bajo el título 'El humor en el lenguaje' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud y vicepresidente de la Fundación San Millán de la Cogolla, José Luis Pérez Pastor, acompañado por la coordinadora general de la Fundación, Almudena Martínez, y el director del Instituto Orígenes del español del Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua), Claudio García Turza, ha inaugurado el X Curso de Lingüística y Didáctica del español.

Bajo el título 'El humor en el lenguaje', va a celebrarse en el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española desde hoy, miércoles 1 y hasta el próximo viernes 3 de julio.

El curso, que está organizado por el Cilengua con el apoyo del Centro Riojano de Innovación Educativa (CRIE), se dirige principalmente al profesorado de lengua castellana y literatura, así como a docentes de español como L2/LE (Segunda Lengua o Lengua Extranjera), con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre el funcionamiento del humor verbal y sus múltiples aplicaciones en el aula. Se pretende así ofrecer herramientas que permitan convertir el humor en un recurso pedagógico eficaz para el desarrollo de la competencia lingüística e intercultural de los estudiantes.

El humor es una manifestación humana que, en su modalidad lingüística, resulta fundamental para el estudio, la enseñanza y el aprendizaje del español. Lejos de ser un fenómeno meramente accesorio o anecdótico, la capacidad de generar e interpretar el humor constituye una de las cimas de la competencia comunicativa, pues requiere un dominio preciso de los mecanismos semánticos, pragmáticos, psicológicos y sociales del lenguaje. La presencia del humor en nuestra comunicación cotidiana, desde la conversación espontánea hasta los discursos literarios y digitales, exige que su estudio se aborde desde una perspectiva global, práctica y funcional.

En este curso se abordará la amplia tipología de mecanismos que activan el humor, el uso de marcas e indicadores específicos que lo reflejan y diferentes teorías que lo estudian. Se analizarán desde los juegos de voces y registros en algunos autores hispánicos contemporáneos y de la literatura áurea hasta la fraseología lúdica. Asimismo, se explorarán las nuevas fronteras del lenguaje en el entorno digital, analizando la semiosis multimodal de los memes, la viralidad de los hilos y las estrategias cómicas de los creadores de contenido.