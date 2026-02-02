Cine, cultura del vino, Logroño, ilustración y arte, cursos y propuestas de Fundación Caja Rioja para los próximos meses - CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja ha presentado su nueva programación para los próximos meses con diferentes talleres y cursos sobre cine, historia de Logroño, cultura del vino, ilustración y arte. Las matrículas pueden realizarse desde este lunes a través de la web de Fundación Caja Rioja (www.fundacion-cajarioja.es).

Todas las actividades estarán impartidas por referentes en la materia como Bernardo Sánchez, Carlos Muntión, Emilio Barco, Manuel Romero, Íñigo Jauregui y las ceramistas de Amalgama, tal y como ha informado el gerente de la Fundación, Carlos Fuentes. Como avisan desde la entidad, los cursos más prácticos (céramica, el arte del papel e ilustración) sí que cuentan con plazas limitadas a 15 personas.

Se ofrecen así cursos "interesantes y de calidad" que se impartirán en los Centros Fundación Caja Rioja Gran Vía y La Merced y en el espacio La Cerámica de Fundación Caja Rioja, situado en la calle General Urrutia, frente al IES Batalla de Clavijo. Comenzarán la primera semana de marzo y se extenderán hasta la última de mayo.

PROGRAMACIÓN

'DEL RIOJA DE LOS HIDALGOS AL RIOJA DE LOS INFLUENCERS'

Emilio Barco

A través de este taller se conocerá una parte de la cultura del vino de Rioja, desde la creación de la denominación de origen hasta la historia del vino blanco o el símbolo del medallón de la Cofradía del Vino. Con este taller, Emilio Barco repasará la historia del Rioja a través de 12 sesiones.

Centro Fundación Caja Rioja La Merced, miércoles de 18 a 19,30 horas. Desde el 4 de marzo al 27 de mayo.

'LOGROÑO. AÑO 1936'

Carlos Muntión

Se trata de un taller centrado en un lugar: la ciudad de Logroño, y en un tiempo concreto: el año 1936. Periodo muy poco conocido y, sin embargo, clave para comprender nuestro presente. Es un curso de divulgación histórica dirigido a aquellas personas interesadas en la historia de La Rioja.

Habrá clases en el aula con abundante apoyo gráfico y paseos guiados por la ciudad para descubrir los lugares de memoria.

Centro Fundación Caja Rioja La Merced, martes de 18 a 19,30 horas. Desde el 3 de marzo al 26 de mayo.

'LA CARA OCULTA DE LAS MONTAÑAS'

Iñigo Jauregui

Las montañas son mucho más que meros accidentes geográficos. Su valor o su importancia no se mide solamente en metros o grados de dificultad sino también por su capacidad para despertar el interés o la atención de los hombres que las habitan y contemplan. Las montañas son construcciones culturales, territorios que han sido objeto de la curiosidad del género humano a través de las diversas manifestaciones de su espíritu.

Desde hace siglos, sus crestas, valles, desfiladeros y laderas han suscitado el interés de pensadores, artistas, místicos, exploradores...

A través de este curso, Iñigo Jauregui tratará de mostrar alguno de esos aspectos a través de clases monográficas destinadas a revelar el valor cultural de las montañas y a explicar el modo en el que éstas han condicionado o determinado el imaginario y la realidad humanas.

Centro Fundación Caja Rioja La Merced, martes de 19,30 a 21,00 horas. Desde el 4 de marzo al 26 de mayo.

'LOS ORÍGENES DEL CINE'

Bernardo Sánchez

El cine se presentó públicamente el 28 de diciembre de 1895, en un salón de París, de mano de los hermanos Lumière. Pero ¿cómo se llegó a culminar la invención? ¿Cuáles fueron los experimentos anteriores para lograr capturar y proyectar la imagen en movimiento? ¿Cómo se desarrollaron los primeros días y años del cinematógrafo? ¿Cómo evolucionó el invento? ¿Quiénes fueron los hermanos Lumière y otros pioneros del cine? ¿Cómo eran aquellas primerísimas películas, la primera sesión?. El curso reconstruirá aquel tiempo, figuras e imágenes.

Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía, martes de 19,00 a 21,00 horas. 5 sesiones entre el 24 de marzo y el 28 de abril.

CURSO DE ILUSTRACIÓN

Manuel Romero

Dirigido a cualquier persona que tenga inquietudes artísticas dentro del mundo del dibujo. En él aprenderemos a pensar primero, y dibujar después. Abordaremos desde el punto de vista teórico, técnicas recursos para encajar figuras y fondos, principios básicos de perspectiva aplicada, manejo de materiales... y algo de arte digital.

Tendrá su parte práctica y se realizarán ejercicios donde poder desarrollar lo aprendido y corregir aprendiendo.

Los materiales serán básicos: lápiz, papel o block de dibujo, goma y ganas de trabajar.

Centro Fundación Caja Rioja La Merced, jueves de 18 a 19,30 horas. Desde el 5 de marzo al 28 de mayo.

Habrá una sesión gratuita con Manuel Romero el jueves 12 de febrero a las 18,00 horas en la bodega del Centro Fundación Caja Rioja La Merced. Las inscripciones para poder participar se pueden realizar a través de la web de Fundación Caja Rioja.

AMALGAMA

El Taller de Cerámica tendrá lugar en el espacio La Cerámica, de Fundación Caja Rioja, situado en la calle General Urrutia 9. Será los lunes, de 18,30 a 20,30 horas. Se trata de un taller práctico donde se aprenderán técnicas básicas de modelado manual (pellizco, churros, placas), texturas y acabados con engobes y esmaltes. No se requiere experiencia previa. Será impartido por los artistas de la Asociación Amalgama, con amplia experiencia en el mundo de la cerámica.

Espacio La Cerámica. Lunes, de 18,30 a 20,30 horas del 2 de marzo al 1 de junio.

EL ARTE DEL PAPEL

El Taller 'El arte del papel: fabricar, transformar, crear' también impartido por Amalgama, será los miércoles de 18,30 a 20,00 horas. Se trata de conocer y trabajar el papel desde distintas perspectivas. Se realizará papel artesanal, se experimentará con técnicas de plegado, impresión y volumen, y el alumnado podrá crear sus propios cuadernos y piezas artísticas.

Se trata, ha dicho Víctor Iribarren, de "un recorrido completo para descubrir el papel no solo como soporte, sino como un material lleno de posibilidades creativas".

Espacio La Cerámica. Miércoles, de 18,30 a 20,30 horas del 4 de marzo al 27 de mayo.