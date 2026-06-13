El CJCC continúa 'Misión Eclipse' con varias propuestas para el mes de junio - CJCC

LOGROÑO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Durante las últimas semanas, el CJCC ha realizado talleres científicos en los colegios Aurelio Prudencio,Santa Teresa de Jesús y Quintiliano, dirigidos al alumnado de Educación Primaria.

En ellos, los escolares han aprendido cómo se producen los eclipses solares, han participado en un simulacro y han conocido las principales recomendaciones para observarlos de forma segura, utilizando gafas homologadas donadas por el Instituto Riojano de la Juventud. Estos talleres continuarán durante las próximas semanas en el resto de colegios de Calahorra.

La próxima cita de 'Misión Eclipse' tendrá lugar el miércoles 24 de junio, el proyecto celebrará una nueva actividad dirigida especialmente al público joven.

Bajo el título 'El espacio en píxeles', Daniel de Pedro analizará cómo los videojuegos han representado la exploración espacial, los mundos desconocidos y los peligros del universo, a través de títulos emblemáticos como The Dig, RAMA, Homeworld, Dead Space o Alien: Isolation.

El CJCC agradece el apoyo y la colaboración del Instituto Riojano de la Juventud y del Ayuntamiento de Calahorra, fundamentales para continuar desarrollando este ambicioso proyecto.