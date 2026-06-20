El CJCC inicia la creación de los murales de la VIII Edición de *Una ronda con arte joven* - CJJC

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra ha comenzado con gran ilusión la ejecución de las obras que formarán parte de la VIII Edición de 'Una ronda con arte joven'.

Uun proyecto "que vuelve a convertir las calles del Casco Antiguo de Calahorra en un gran espacio abierto para la creatividad, la participación juvenil y la expresión artística".

En esta nueva edición estarán implicados más de 80 jóvenes, que aportarán su talento, sus ideas y su trabajo para embellecer diferentes rincones de nuestra ciudad y acercar el arte a toda la ciudadanía.

Desde el CJCC aprovechan para "agradecer especialmente su compromiso, entusiasmo y generosidad, ya que su participación hace posible que el Casco Antiguo continúe llenándose de vida, color y nuevas historias".

La VIII edición contará con un total de 19 intervenciones artísticas, realizadas a través de diferentes disciplinas artísticas.

Cada una de ellas reflejará la mirada, la sensibilidad y la personalidad de sus jóvenes participantes, configurando un recorrido artístico diverso que permitirá descubrir el talento emergente de Calahorra y su entorno bajo la temática "La Rioja, nuestra tierra".

'Una ronda con arte joven' es una exposición de arte al aire libre que favorece el empoderamiento juvenil, el trabajo en equipo, la convivencia y el intercambio de ideas; fomenta la creatividad y la participación activa; además contribuye a la mejora, revitalización y puesta en valor del Casco Antiguo de Calahorra.

La inauguración de esta nueva edición tendrá lugar este verano. Posteriormente, a lo largo de los meses de septiembre y octubre, el CJCC organizará visitas guiadas dirigidas tanto al público general como a asociaciones, colectivos y centros educativos, con el objetivo de dar a conocer las intervenciones, el proceso creativo y las historias que se encuentran detrás de cada obra.

Desde el Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra "agradecemos al Instituto Riojano de la Juventud, al Ayuntamiento de Calahorra , al Consejo de la Juventud de La Rioja, a la Asociación Igual a ti, a colegio Santa Teresa de Jesús, al grupo artístico del Deán Palacios, a la Asociación Juvenil La Calle 2000, a la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y Asociación de Peregrinos del Señor Santiago de Galicia por su apoyo y colaboración, fundamentales para el buen desarrollo de esta VIII edición de 'Una ronda con arte joven'".