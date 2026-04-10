El CJCC organiza este fin de semana una nueva sesión del 'Círculo de Reflexiones' y Jornada de Juegos de Mesa

Sesión del 'Círculo de Reflexiones' - CJCC

LOGROÑO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra ha organizado para este fin de semana dos actividades dirigidas a la juventud, con el objetivo de seguir generando espacios de encuentro, participación y ocio saludable.

La primera de ellas tendrá lugar este sábado 11 de abril, a las 11,00 horas, con una nueva sesión del 'Círculo de Reflexiones', un espacio guiado por la psicóloga Lila Pinto y pensado para jóvenes de entre 15 y 20 años. Esta iniciativa se ha consolidado como un lugar de confianza donde compartir inquietudes, expresar cómo se sienten, escucharse mutuamente y conversar con libertad en un ambiente cercano, respetuoso y seguro.

Desde el CJCC se valora muy positivamente este tipo de propuestas, ya que permiten ofrecer a la juventud un tiempo para parar, reflexionar y sentirse acompañada, favoreciendo su bienestar emocional y personal a través del diálogo y la escucha en grupo.

La segunda cita será el domingo 12 de abril, en el Centro Joven Municipal, con una nueva edición de las Jornadas de Juegos de Mesa, que se celebrará en horario de 17,30 a 20,30 horas y con puertas abiertas. Durante la tarde, las personas asistentes podrán conocer de cerca la Juegoteca del CJCC, a través de una exposición de los juegos disponibles, además de recibir información sobre los pasos necesarios para hacerse socias y socios de este servicio juvenil.

La actividad contará con la presencia de monitores y monitoras, que ayudarán a descubrir juegos de distinta complejidad y acompañarán a quienes quieran iniciarse en propuestas más elaboradas. Será, además, una oportunidad para disfrutar de una tarde diferente, compartida y participativa, en la que el juego se convierte en una herramienta de relación, aprendizaje y diversión.

Los juegos de mesa aportan numerosos beneficios a la juventud, ya que fomentan habilidades como la atención, la estrategia, la toma de decisiones, la cooperación, la paciencia y la comunicación. Asimismo, permiten fortalecer las relaciones sociales, promover el trabajo en equipo y ofrecer alternativas de ocio que favorecen la interacción cara a cara y el disfrute compartido.

Con estas dos actividades, el Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra continúa apostando por una programación que combine espacios de encuentro, participación y ocio educativo, adaptada a los intereses y necesidades de la juventud.

Desde el CJCC agradecemos el apoyo del Instituto Riojano de la Juventud y del Ayuntamiento de Calahorra para sacar adelante este tipo de propuestas juveniles.