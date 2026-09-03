El Club Deportivo Arnedo entrega 75 kilos de alimentos y 181,51 euros al Banco de Alimentos de La Rioja - BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA

LOGROÑO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Club Deportivo Arnedo ha vuelto a demostrar su compromiso con la solidaridad al hacer entrega de 75 kilos de alimentos y 181,51 euros al Banco de Alimentos de La Rioja, recaudados durante la campaña solidaria organizada con motivo del partido de presentación del equipo de Segunda RFEF ante su afición, celebrado el pasado 29 de agosto.

La iniciativa fue posible gracias a la colaboración del presidente del club, Ildefonso Ruiz, y su Junta Directiva, así como de Cáritas de Arnedo y de los numerosos aficionados que respondieron a la llamada solidaria durante el encuentro disputado entre el Club Deportivo Arnedo y el Náxara, dos de los equipos que competirán esta temporada en Segunda RFEF. Durante la jornada, en la entrada de las instalaciones deportivas de la Ciudad del Calzado se habilitó un punto de recogida de alimentos y una hucha para donativos.

El resultado de esta acción solidaria fue la recogida de 75 kilos de productos alimentarios y 181,51 euros, cantidad que ya ha sido ingresada en el Banco de Alimentos de La Rioja. Desde el Banco de Alimentos de La Rioja han querido agradecer públicamente la implicación del Club Deportivo Arnedo, de Cáritas de Arnedo y, especialmente, la generosidad de los aficionados, que una vez más han demostrado el compromiso del deporte riojano con las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

El Banco de Alimentos destaca la importancia de este tipo de iniciativas impulsadas por los clubes deportivos de la comunidad, cuya colaboración resulta fundamental para seguir atendiendo las necesidades de muchas familias riojanas que continúan precisando ayuda.