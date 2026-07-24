El COER condena "enérgicamente" el episodio de amenazas e intento de agresión a personal del centro de salud de Arnedo

LOGROÑO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja (COER) condena "enérgicamente" el episodio de amenazas e intento de agresión sufrido por dos enfermeras, dos médicos y un celador por parte de un usuario del Centro de Salud de Arnedo, el pasado 22 de julio.

También fueron objeto de amenazas los Técnicos de Emergencias Sanitarias y compañeros de Urgencias del Hospital San Pedro durante el posterior traslado e ingreso del paciente, por lo que desde Colegio "trasladamos todo nuestro apoyo y solidaridad a todos los profesionales afectados y reiteramos un mensaje claro: ninguna agresión, amenaza, insulto o intimidación puede considerarse parte del ejercicio profesional".

En un comunicado de prensa recuerdan que las enfermeras "cuidamos de la salud de la población y merecemos desarrollar nuestro trabajo en un entorno seguro. No podemos permitir que las agresiones se normalicen ni que el miedo forme parte de nuestra jornada laboral".

"DENUNCIAR ES IMPRESCINDIBLE"

Cada denuncia supone un paso más para combatir la normalización de la violencia en el ámbito sanitario, una realidad que las enfermeras llevan años denunciando y que continúa afectando al ejercicio seguro de la profesión.

Cada agresión que no se denuncia es una oportunidad perdida para prevenir la siguiente. El COER insiste en la necesidad de denunciar cualquier agresión, ya sea física, verbal o psicológica, por leve que pueda parecer.

Proteger a las enfermeras y al resto de profesionales sanitarios es una responsabilidad compartida que también requiere el compromiso de las instituciones y de la propia ciudadanía.

De ahí que el COER considere igualmente "imprescindible" reforzar las medidas de prevención y protección en los centros sanitarios.

Entre ellas, reclama el fortalecimiento de las plantillas, especialmente en los servicios con mayor presión asistencial; la mejora de los dispositivos de seguridad; la implantación de protocolos de actuación ágiles; la formación específica en prevención y desescalada de conflictos; y la adecuación de los espacios para garantizar una mayor seguridad de profesionales y pacientes.

RECURSOS DEL COLEGIO

El Colegio anima a cualquier enfermera o enfermero que haya sufrido una agresión, directa o indirecta, a ponerse en contacto con la institución para comunicar la agresión, con el fin de que quede registrada en el Observatorio de Agresiones y de que puedan activarse los recursos de apoyo disponibles para los colegiados:

Asesoramiento jurídico especializado, con acompañamiento durante la interposición de denuncias, reclamaciones y todo el procedimiento legal derivado de una agresión.

Cobertura de defensa jurídica específica para casos de agresión, amenaza o coacción, incluida en el seguro de responsabilidad civil suscrito por el COER con A.M.A. Programa de apoyo psicológico "Cuidando-nos", que ofrece atención profesional para afrontar el impacto emocional que este tipo de situaciones puede generar.

CINCO MENSAJES PARA LAS ENFERMERAS

1.- No normalices la violencia. Los insultos, las amenazas o las agresiones físicas nunca forman parte del trabajo. Ningún profesional sanitario debe asumir estas situaciones como inevitables.

2. No estás sola. Existen recursos específicos como los Interlocutores Policiales Sanitarios de la Policía Nacional que opera en Logroño y de la Guardia Civil, en el ámbito rural, que pueden acompañarte y asesorarte durante todo el proceso.

3. Denunciar protege. La denuncia no solo permite actuar judicialmente frente al agresor, sino que también activa mecanismos de protección para la víctima, contribuye a conocer la verdadera dimensión del problema y facilita la adopción de medidas preventivas que ayuden a evitar nuevas agresiones.

4. La prevención también protege. Ante pacientes o situaciones potencialmente conflictivas, es importante comunicar el riesgo y solicitar asesoramiento preventivo para minimizar posibles incidentes.

5. Si existe un riesgo inminente, actúa de inmediato. Ante una agresión o una situación de peligro, llama al 091 (Policía Nacional) o al 062 (Guardia Civil). Instala en tu móvil la aplicación AlertCops, una herramienta que permite solicitar ayuda de forma inmediata en situaciones de riesgo.