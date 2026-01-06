La Cofradía de San Antón de Rincón de Soto prepara ya los actos centrales de su fiesta 2026

La Cofradía de San Antón de Rincón de Soto se afana en su próxima celebración - COFRADÍA SAN ANTÓN DE RINCÓN DE SOTO

LOGROÑO, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía de San Antón de Rincón de Soto se afana ya en la próxima celebración de la tradición de su fiesta de San Antón, con un programa que se prolongará desde el 11 hasta el 24 de enero, aunque los actos centrales tendrán lugar el viernes 16 de enero, según informan desde la propia entidad.

Desde noviembre los preparativos para celebrar el San Antón de 2026 se han ido acelerando. Como marca la tradición el calendario festivo rinconero se iniciará con la celebración del patrón de los animales, San Antón.

La cofrade encargada de representar a la Cofradía es Laura Fernández Resa, una joven de 33 años que con mucho orgullo este año será la mayordoma.

Ella, junto a toda su familia y sus dos cuadrillas de amigos, La Ronda y La Traición, llevan semanas afanados en la recogida de leña, como muestran los carros cargados de gavillas con ramas de frutales que se encuentran aparcados en distintos emplazamientos alrededor de la casa de la mayordoma.

Será en ese entorno de su casa donde, como es costumbre en Rincón de Soto desde hace siglos, el 16 de enero, a las 12 del mediodía se lleve a cabo el multitudinario Encendido, uno de los actos más entrañables.

La Hoguera Mayor será avivada durante toda la víspera del Santo y cuyos rescoldos pueden llegar a aguantar varias semanas.

Este colectivo encargado de organizar la tradición de San Antón continua creciendo, como así demuestran las cuatro nuevas cofrades apuntadas a lo largo del 2025, cuyas edades comprenden desde los 7 a los 32 años.