Colaboración comercial y el ecosistema de innovación centran el último día del viaje institucional a Chile del Gobierno

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán ha participado hoy, día 27, en Chile, en varios encuentros de trabajo con la Sociedad de Fomento Fabril de Chile y con emprendedores vinculados a la iniciativa startuplab.01 - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha mantenido este martes en su segundo día de agenda oficial en Santiago de Chile, un encuentro con los miembros del Consejo empresarial Chile-España de la Sociedad de Fomento Fabril, una federación gremial, con más de 140 años de andadura, que representa, impulsa y defiende los intereses del sector industrial del país.

En la actualidad, la institución, presidida por Rosario Navarro, agrupa a más de 4.000 empresas, cerca de 40 asociaciones sectoriales y más de 20 gremios regionales, abarcando gran parte de la actividad industrial chilena.

Ante estos representantes del tejido empresarial chileno, Gonzalo Capellán ha presentado el vino, de dimensión internacional; el potencial del enoturismo con más de 260 bodegas visitables o la industria agroalimentaria como fortalezas regionales para abrir nuevas oportunidades de negocio e inversión.

En este sentido, el jefe del ejecutivo autonómico ha destacado la proyección internacional de la economía riojana, con empresas que exportan más del 40 por ciento de los bienes que producen y una tasa de cobertura comercial superior a los 130 puntos.

La experiencia de La Rioja en enoturismo, innovación agroalimentaria y acompañamiento personalizado a los inversores, ha sido el hilo conductor de una presentación que ha puesto en valor las oportunidades que ofrece la comunidad.

Unas oportunidades potenciadas por la estabilidad institucional, la seguridad jurídica, la calidad de vida o la competitividad fiscal como factores que favorecen las relaciones empresariales entre ambos países con un interesante margen de crecimiento.

Durante el encuentro, el presidente ha señalado que la industria representa alrededor del 25 por ciento del producto interior bruto regional, un peso que sitúa a La Rioja entre las comunidades autónomas españolas con mayor especialización industrial.

La búsqueda de nuevos mercados para ellas responde, según ha explicado, a la necesidad de diversificar las oportunidades comerciales ante la incertidumbre internacional, las tensiones arancelarias y los conflictos geopolíticos.

En esta coyuntura, Chile representa un mercado con el que La Rioja pretende reforzar sus relaciones y explorar nuevas vías de crecimiento empresarial.

En este contexto, la industria agroalimentaria es otro de los ámbitos que el Gobierno regional ha identificado como prioritario para la cooperación empresarial y tecnológica.

Así, La Rioja destaca especialmente por el desarrollo de tecnologías aplicadas a la transformación agroalimentaria y las posibilidades de colaboración en ámbitos como la inteligencia artificial y otras soluciones tecnológicas.

Como ejemplo de cooperación territorial, ha compartido la iniciativa desarrollada junto con Navarra para integrar tres centros tecnológicos de industrias agroalimentarias, con la participación de 550 empresas del sector que operan en ambas comunidades, mejorando así su capacidad tecnológica y por ende su competitividad.

Tras esta sesión de trabajo, la delegación riojana ha visitado la iniciativa startuplab.01, el primer hub deep tech del país impulsado por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y Fundación Chile para potenciar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ofreciendo laboratorios, programas de apoyo y espacios de trabajo especializados.

Con motivo de la visita, promovida por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), y en el marco de un encuentro con emprendedores de referencia en este ecosistema innovador, Gonzalo Capellán ha compartido los programas riojanos de apoyo al emprendimiento y a la internacionalización, reivindicando La Rioja como territorio innovador apoyado en su potente clúster de empresas tecnológicas.

A este respecto, ha recordado que 2027 será un año decisivo para el desarrollo de TECHRIOJA, espacio de conexión entre empresa, universidad, centros tecnológicos, emprendimiento y talento, gestionado por DIR, y que albergará el centro de datos de las industrias del español, clave en el diálogo sobre la IA y el futuro de un idioma compartido por 630 millones de personas.

Durante la reunión, el jefe del Ejecutivo ha recordado que los presupuestos de la Comunidad para el próximo ejercicio evidencian el compromiso permanente del actual Gobierno autonómico con la innovación, a través, por ejemplo, del desarrollo del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Plan de Atracción, Retención y Estabilización del Talento 2026-2028, y del Plan de Internacionalización 2026-2027; así como con el apoyo a centros tecnológicos y clústeres regionales, actuaciones de internacionalización empresarial y nuevas iniciativas vinculadas a la atracción de talento, la transferencia de conocimiento y las tecnologías digitales y cuánticas.

A su vez, La Rioja, tierra de emprendedores, tiene en ADER un socio estratégico fiable quienes quieren emprender.

De la mano de EmprendeRioja y en colaboración con los agentes del sistema, la agencia ofrece el asesoramiento integral, las herramientas para la mejora de la competitividad, así como una serie de actuaciones de apoyo a creación y consolidación de empresas.

Un modelo de acompañamiento que el presidente del Gobierno de La Rioja ha compartido en un interesante encuentro tras el cual, junto al director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro; el subdirector general de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior, Rodrigo Teijeiro; y el director de Desarrollo de Inversiones Riojanas (DIR), Víctor de Pablo, y el resto de la delegación, ha partido hacia Buenos Aires, segunda escala de su periplo por Sudamérica.