Colectivo Ecologista de Arnedo y el Cidacos denuncia ante la Fiscalía la tala de un bosque protegido en Herce

El Colectivo Ecologista de Arnedo y el Cidacos denuncia ante la Fiscalía la tala de un bosque de álamos blancos protegido en Herce

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo Ecologista de Arnedo y el Cidacos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de Medio Ambiente "para que valore la posible existencia de delito en un espacio natural protegido en relación con la reciente tala masiva de arbolado autóctono de ribera en el término municipal de Herce (La Rioja)".

Los hechos se refieren a la corta de aproximadamente una hectárea de bosque de ribera, compuesto principalmente por álamos blancos, en una zona declarada como Hábitat de Interés Comunitario, protegido por la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats), como explica el colectivo en un comunicado.

Según la información disponible, aducen, "la intervención habría sido autorizada por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, con el argumento de garantizar la seguridad de una carretera y de una línea telefónica próxima".

No obstante, el colectivo considera que "la eliminación total de la masa arbórea resulta desproporcionada en relación con la finalidad alegada, al entender que podían haberse adoptado medidas menos lesivas, como podas selectivas o la retirada exclusiva de algún ejemplar con riesgo acreditado".

Desde la organización se señala asimismo que "la línea cuya protección se invoca es tan pequeña que carece de entidad estratégica que justifique la eliminación completa de una masa consolidada de bosque de ribera incluida en un Hábitat de Interés Comunitario".

A juicio de la entidad denunciante, "en aplicación del principio de proporcionalidad y de la normativa europea de conservación, la preservación del hábitat debía prevalecer frente a una infraestructura de carácter menor".

Asimismo, preocupa que "la intervención parece estar orientada a facilitar una posterior plantación de olivar, lo que apuntaría a una roturación total de todo el bosque al completo, que supondría la eliminación definitiva de un bosque maduro de ribera protegido por una directiva europea".

El colectivo subraya que "este enclave forma parte de un ecosistema fluvial de alto valor ecológico, con función de corredor biológico y refugio de fauna, y advierte de que la pérdida de superficies continuas de este hábitat contribuye a su fragmentación y degradación".

En este contexto, el colectivo advierte de que "esta tala viene a sumarse a otros impactos recientes e innecesarios en el valle del Cidacos, como el nuevo trazado de la Vía Verde, el plan de abastecimiento de agua de boca dimensionado para una población de hasta 70.000 personas cuyas necesidades ya se encuentran cubiertas, o el proyecto de circunvalación de Arnedo, de más que dudosa necesidad".

Ante esta sucesión de alteraciones ecológicas sistemáticas, el Colectivo Ecologista de Arnedo y el Cidacos hace "un llamamiento a la ciudadanía, recordando que este tipo de decisiones nos perjudican a todos, y de manera especial a las generaciones futuras: nuestros hijos, sobrinos y nietos".

Por todo ello, el Colectivo Ecologista de Arnedo y el Cidacos solicita que "la Fiscalía valore si las actuaciones descritas pudieran haber excedido los límites legales de protección del hábitat y, en su caso, adopte las medidas que considere oportunas para garantizar la conservación del patrimonio natural".

El colectivo insiste, por último, en que "su actuación tiene como único objetivo la defensa del bosque de ribera del valle del Cidacos y el cumplimiento efectivo de la normativa europea y estatal de conservación de la biodiversidad".