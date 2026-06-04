El colectivo 'Nájera Metropolitano' entrega más de 2.600 firmas en el Ayuntamiento para mejora el transporte con Logroño

El colectivo 'Nájera Metropolitano' entrega más de 2.600 firmas en el Ayuntamiento para mejora el transporte con Logroño
El colectivo 'Nájera Metropolitano' entrega más de 2.600 firmas en el Ayuntamiento para mejora el transporte con Logroño - AYUNTAMIENTO DE NÁJERA
Europa Press La Rioja
Publicado: jueves, 4 junio 2026 14:27
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LOGROÑO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El colectivo 'Nájera Metropolitano' ha entregado más de 2.600 firmas en el Ayuntamiento para mejora el transporte con Logroño, por lo que piden "mayor amplitud horaria -adelanto del primer autobús y atraso del último-", así como el "refuerzo del transporte en tramos horarios de gran afluencia de viajeros".

Reclaman el "incremento de autobuses los domingos y festivos", la "realización de más de una parada en Logroño: sector centro, universidad y hospital", y el "abaratamiento del precio del billete", sin olvidar "la adaptación de autobuses a personas con movilidad reducida".

Una mejora de las conexiones entre Nájera y Logroño, han señalado las promotoras de la iniciativa, "beneficiaría a un amplio espectro de la población: trabajadores que acuden a su puesto de trabajo (tanto en Logroño como en Nájera), estudiantes universitarios o de Ciclos Formativos (estos, en ambas poblaciones), personas que van a una cita médica, cuidadores de familiares hospitalizados, ciudadanos que desean realizar compras, disfrutar de espectáculos, restauración o turismo (bien en Nájera, bien en Logroño) y quienes no disponen de carné de conducir o de vehículo propio".

Entre las numerosas ventajas derivadas de la mejora que defienden, "destacamos la reducción de la contaminación medioambiental, dada la mayor sostenibilidad del transporte público; la aminoración de la especulación inmobiliaria, al reducirse las necesidades acuciantes de vivienda en otra población distinta a la de origen; el asentamiento de la población rural, a la que se le facilitarían los desplazamientos a la capital y, por consiguiente, contaría con mejores servicios en su localidad; la equiparación de los derechos de los habitantes del medio rural y los de la ciudad, al favorecer el acceso de aquellos a servicios públicos de la comunidad, con sede en Logroño".

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