El colectivo 'Nájera Metropolitano' entrega más de 2.600 firmas en el Ayuntamiento para mejora el transporte con Logroño - AYUNTAMIENTO DE NÁJERA

LOGROÑO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El colectivo 'Nájera Metropolitano' ha entregado más de 2.600 firmas en el Ayuntamiento para mejora el transporte con Logroño, por lo que piden "mayor amplitud horaria -adelanto del primer autobús y atraso del último-", así como el "refuerzo del transporte en tramos horarios de gran afluencia de viajeros".

Reclaman el "incremento de autobuses los domingos y festivos", la "realización de más de una parada en Logroño: sector centro, universidad y hospital", y el "abaratamiento del precio del billete", sin olvidar "la adaptación de autobuses a personas con movilidad reducida".

Una mejora de las conexiones entre Nájera y Logroño, han señalado las promotoras de la iniciativa, "beneficiaría a un amplio espectro de la población: trabajadores que acuden a su puesto de trabajo (tanto en Logroño como en Nájera), estudiantes universitarios o de Ciclos Formativos (estos, en ambas poblaciones), personas que van a una cita médica, cuidadores de familiares hospitalizados, ciudadanos que desean realizar compras, disfrutar de espectáculos, restauración o turismo (bien en Nájera, bien en Logroño) y quienes no disponen de carné de conducir o de vehículo propio".

Entre las numerosas ventajas derivadas de la mejora que defienden, "destacamos la reducción de la contaminación medioambiental, dada la mayor sostenibilidad del transporte público; la aminoración de la especulación inmobiliaria, al reducirse las necesidades acuciantes de vivienda en otra población distinta a la de origen; el asentamiento de la población rural, a la que se le facilitarían los desplazamientos a la capital y, por consiguiente, contaría con mejores servicios en su localidad; la equiparación de los derechos de los habitantes del medio rural y los de la ciudad, al favorecer el acceso de aquellos a servicios públicos de la comunidad, con sede en Logroño".