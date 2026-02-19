Colegio de Médicos de La Rioja anima a la participación en la concentración silenciosa de este viernes en el San Pedro

LOGROÑO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja ha animado activamente a los colegiados y colegiadas a que participen en la concentración silenciosa que ha convocado el Sindicato Médico de La Rioja y que se celebrará mañana viernes, 20 de febrero, a las 11,30 horas en el Hospital San Pedro (Puerta de Hospitalización).

"Se trata de visibilizar la importancia de este marco normativo para el ejercicio profesional y para el funcionamiento del sistema sanitario y de la presencia de los médicos que debe existir en el desarrollo de esta norma" ha manifestado la entidad colegial.

"Cada asistencia suma, cada presencia refuerza el mensaje y cada gesto demuestra que somos conscientes de lo que está en juego. Os animamos a acudir y a formar parte activa de esta convocatoria. Porque si queremos que nuestra presencia esté en el Estatuto Marco, también debe estarlo en todos los lugares donde lo reivindiquemos", concluye el mensaje de ánimo en la participación de mañana.