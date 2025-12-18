Colegio de Médicos de La Rioja condena "firmemente" las agresiones a profesionales sanitarios

Archivo - Rotonda de Colegio de Médicos de La Rioja - COLEGIO DE MÉDICOS DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja ha afirmado este jueves que "condena firmemente la agresión sufrida por los profesionales sanitarios ayer en el servicio de Urgencias del Hospital San Pedro, durante el ejercicio de su trabajo" y ha trasladado su "apoyo y solidaridad a las personas afectadas".

En un comunicado, la entidad señala que "las agresiones en el ámbito sanitario constituyen un grave problema que se ha incrementado en los últimos años y que afecta a la seguridad de los profesionales y al normal funcionamiento del sistema de salud".

La atención sanitaria "se desarrolla en contextos de alta presión emocional, tanto para los pacientes como para sus familias, pero ninguna situación justifica conductas violentas", añaden.

Desde el Colegio "apelamos a la responsabilidad colectiva de la ciudadanía, recordando que la convivencia en el ámbito sanitario debe basarse en el respeto, la comprensión y la confianza mutua".

Y aseguran que "la gestión adecuada de la frustración, el reconocimiento de los límites del sistema y el entendimiento del trabajo médico son esenciales para preservar un entorno seguro y humano para todos".

"Reclamamos al sistema sanitario y a las administraciones públicas un apoyo decidido a los profesionales, reforzando las medidas de prevención, formación, protección y respuesta ante cualquier agresión", apuntan.

Asimismo, "animamos a los médicos y médicas a denunciar todos los episodios de violencia, como herramienta imprescindible para visibilizar el problema y avanzar en su erradicación".

El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja reitera su "tolerancia cero frente a cualquier forma de agresión y su compromiso de colaboración con las administraciones, reforzar la formación de los profesionales en comunicación y relación clínica, y promover activamente una cultura social basada en el respeto, la educación en valores y la defensa de quienes cuidan de la salud de todos".