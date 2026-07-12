Colegio de Médicos de La Rioja incentiva la investigación con premios a mejores artículos científicos y comunicaciones

Premios Colegio de Médicos de La Rioja - SONIA TERCERO

LOGROÑO 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja ha reconocido los 11 mejores trabajos científicos presentados por sus colegiados y colegiadas, a través de las dos convocatorias que organiza anualmente para premiar los mejores artículos publicados en revistas médicas y las mejores comunicaciones orales y pósteres científicos.

Estos galardones, entregados durante la celebración del Día de la Profesión Médica, tienen como objetivo fomentar la investigación entre los médicos riojanos y reconocer el esfuerzo que realizan para generar conocimiento científico, mejorar la práctica clínica y contribuir al avance de la medicina.

En esta edición, el jurado ha evaluado 18 artículos científicos y 18 comunicaciones orales y pósteres. Las dos convocatorias alcanzan ya su XVI edición y se han consolidado como una iniciativa de referencia para impulsar la actividad científica entre los profesionales médicos de La Rioja.

XVI CONCURSO AL MEJOR ARTÍCULO PUBLICADO EN UNA REVISTA MÉDICA

1º Premio Título: Estudio CLAVE: EPOC en Atención Primaria. Autor: Dr. José Tomás Gómez Sáenz.

2º Premio Título: Profundizando en la fatiga del síndrome post-COVID. Autora: Dra. María Gómez Eguílaz.

3º Premio Título: Spectrum of Presentation of Intraocular Metastases from Cutaneous Melanoma in the Era of Immunotherapy and Targeted Therapies. Autora: Dra. Stephanie Marie Jeanne Lemaitre.

1º Accésit Título: Cross-Sectional Analysis of IL-6, TNF-a, Adiponectin, Leptin, and Klotho Serum Levels in Relation to BMI Among Overweight and Obese Children Aged 10-14 in La Rioja, Spain. Autora: Dra. María Beatriz Fernández Vallejo.

2º Accésit Título: Evaluation of the Diagnostic Accuracy of Automatic Polygraphy Analysis versus Manual Analysis in Obstructive Sleep Apnea. Autora: Dra. Alejandra Roncero Lázaro.

XVI CONCURSO AL MEJOR POSTER O COMUNICACIÓN ORAL

1º Premio (Comunicación Oral) Título: Células NK en médula ósea como marcador temprano de recaída en el LDCBG. Autora: Dra. Sofía Rincón López.

2º Premio Título: Análisis de parámetros nutricionales y de inflamación en consulta de enfermedad renal crónica avanzada: impacto sobre la fragilidad. Autora: Dra. Aránzazu Pardo Ruiz.

3º Premio Título: Análisis de una serie prospectiva de pacientes ingresados en Medicina Interna por hiponatremia grave por SIADH. Características clínicas, bioquímicas y tratamiento. Autora: Dra. Ana Duque Martínez.

1º Accésit Título: Elevación de bilirrubina previo al tratamiento de un tumor neuroendocrino de origen pancreático bien diferenciado con Lutecio 177-DOTATATE. Autora: Dra. Lidia Fernández Cordón.

2º Accésit Título: Complicaciones y evolución de una serie actual de endocarditis infecciosa en un hospital de segundo nivel. Autora: Dra. Iratxe Martínez Bermejo.

3º Accésit Título: Hematomas no traumáticos de partes blandas en pacientes anticoagulados: evolución y tratamiento. Autora: Dra. Cristina Gay González.