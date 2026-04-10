Una colisión frontal entre dos vehículos en Autol deja herido a un hombre de 71 años

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un hombre, de 71 años, ha resultado herido al sufrir un accidente de tráfico, a las 08,03 horas, al colisionar frontalmente dos vehículos en el punto kilométrico 3 de la LR-282 en Autol, según ha informado el SOS Rioja 112, que ha indicado que ha sido derivado al Hospital de Calahorra.
Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil y a mantenimiento de carreteras, y se han movilizado a Bomberos CEIS y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.