El comercio de Haro lanza 'Consumo Gusto', un sistema de fidelización abierto a todos los establecimientos de la ciudad

El presidente de FER Comercio, Nando Cortezón; la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández; la concejala de Comercio, Natalia Villanueva, y la secretaria general de FER Comercio, Adelaida Alútiz en la presentación de 'Consumo Gusto' - FER

LOGROÑO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El comercio jarrero estrena 'Consumo Gusto', un sistema de fidelización que permitirá a los consumidores acumular y canjear saldo en cualquier comercio adherido de la ciudad, independientemente del sector o tamaño del establecimiento.

La iniciativa, impulsada conjuntamente por FER Comercio y el Ayuntamiento de Haro, nace con vocación de permanencia y con el objetivo de consolidarse como una herramienta eficaz para dinamizar las compras y fidelizar a los clientes del comercio local.

Han participado en la presentación el presidente de FER Comercio, Nando Cortezón; la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández; la concejala de Comercio, Natalia Villanueva, y la secretaria general de FER Comercio, Adelaida Alútiz.

El sistema permite a los usuarios obtener el 2 por ciento del importe de cada compra en un monedero virtual asociado a su tarjeta, disponible tanto en formato físico como digital (Apple Wallet y Google Wallet).

Compra mínima: 10 euro Límite por operación: 5 euro Caducidad del saldo: 1 año

Además, el programa incorpora tarjetas regalo, con validez de tres meses, que podrán utilizarse en un único comercio o en toda la red de establecimientos adheridos.

El sistema está disponible para cualquier comercio minorista con CNAE o IAE de venta al por menor, sea o no socio de FER Comercio.

También pueden participar establecimientos de servicios como peluquerías, estética, gimnasios

La inscripción puede formalizarse a través de:

https://mifideliza.com/haro_web/

Los comercios participantes recibirán material identificativo y de apoyo: vinilos para escaparate, trípticos, tarjetas, tarjetas regalo y plantillas informativas.

Como impulso inicial, el Ayuntamiento de Haro financiará una campaña especial por la cual los primeros 500 usuarios recibirán 5 euros en su monedero virtual, canjeables en cualquier comercio adherido de Haro durante los primeros 15 días tras la activación de la tarjeta.

Tras el alta, cualquier usuario que utilice la tarjeta en un comercio de Haro, activará esos 5euro. Si el cliente ya estaba dado de alta en el sistema se le activarán los 5euro al comprar en un comercio de Haro automáticamente.

Esta acción contará con difusión en medios de comunicación y materiales informativos en comercios.

'Consumo Gusto' es un proyecto estratégico para reforzar el comercio de proximidad, modernizar sus herramientas y ofrecer al cliente un incentivo real y compartido entre toda la red de establecimientos riojanos y, ahora, concretamente de Haro.

Esta iniciativa genera actividad económica, impulsa el consumo local y beneficia a toda la ciudad, además de poner en valor que es un modelo sólido y escalable que favorece tanto a los comercios como a los consumidores.

La solicitud de tarjetas estará disponible a partir del jueves, 20 de agosto, a las 10 horas, momento en el que el sistema quedará operativo para el público general. Las campañas de difusión comenzarán de forma simultán