Un cómic guionizado por estudiantes riojanos aborda la realidad de la educación en Madagascar "sin estereotipos"

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un cómic guionizado por estudiantes de diversos colegios e institutos riojanos aborda la realizad de la educación en Madagascar, "con una mirada positiva y global sobre la infancia en este país, lejos de los estereotipos y simplificaciones habituales".

La iniciativa, que se publica bajo el título 'Madagascar, yo sí te veODS' y que se ha presentado esta mañana en la Biblioteca Rafael Azcona de Logroño, ha partido de la Fundación Agua de Coco, en el marco del proyecto 'Namana'.

Este proyecto, que también se ha dado a conocer en el mismo acto, plantea desde hace tres años un hermanamiento entre centros escolares de La Rioja y Madagascar con el objetivo de fomentar el diálogo intercultural y la educación en valores globales.

El cómic, en concreto, ha sido elaborado con los guiones de estudiantes de Primaria y Secundaria de cinco centros educativos de La Rioja -CEIP Obispo Blanco Nájera, IES Francisco Tomás y Valiente, CEIP Navarrete el Mudo, CEIP Siete Infantes de Lara y CRA Valle Oja-Tirón-.

Como ha detallado la responsable de Educación al Desarrollo de Fundación Agua de Coco, Estíbaliz Arranz, "en total han sido siete los centros que han participado en el proyecto de hermanamiento entre escuelas con España y Madagascar, pero estos cinco han sido los que han realizado la guionización de los cómics".

"Al final -ha reseñado- ellos, después de un trabajo de diferentes talleres con temáticas que hemos ido trabajando a lo largo de todo el curso escolar, lo que han hecho es plasmar todo ese trabajo que hemos ido realizando de sensibilización y de conocimiento en estos cómics".

De este modo, "a través de la Agenda 2030 de las cinco PES, cada centro se ha centrado en una de las PES y en base a eso le hemos dado a nuestra protagonista principal, que es Justine, que significa justicia, y lo que han hecho es plantear una problemática de las que nos podemos encontrar actualmente no solo en Madagascar, sino en muchos otros países del mundo, y Justine tenía que resolver esa problemática con ayuda, por supuesto, porque solos no hacemos nada en este mundo".

En palabras de Arranz, "Justine es una niña que va a su escuela y que, como cualquier otro niño niña del mundo tiene objetivos, tiene sueños, tiene ilusiones pero que, debido a la situación en la que se encuentra no puede verlos cumplidos".

"Pero al final, gracias a la ayuda de la comunidad y gracias también a la labor que realiza Agua de Coco en Madagascar, consigue ser pilota de aviones porque recibe unas becas escolares y puede llegar a hacer estudios de formación superior", ha explicado.

Partiendo de esta historia, los estudiantes han escrito el guión, "han sido ideas originales suyas y luego Rubén ha hecho un trabajo maravilloso plasmando esto en las ilustraciones". "Tenemos niños y niñas que van desde 4º de Primaria hasta 2º y 3º de la ESO, y la verdad es que sorprendentemente han sido los más creativos", ha dicho Arranz.

Como ha incidido el editor de la publicación e ilustrador, "son cinco historias de las que han hecho los guiones los niños de cinco institutos y colegios de la Rioja, ha sido un poquito plasmar los problemas que tienen los niños de Madagascar".

Centrándose en la niña de nombre Justine, se repasan algunos problemas "que en sitio se tienen y en otro no", como allí el trabajo infantil o la búsqueda de agua diariamente "que aquí por fortuna no tenemos".

Pero "también hay otros problemas que sí que son comunes a todos", entre los que ha citado el 'bullying' o temas relacionados con el medio ambiente. Todo, "para hacer vínculos entre una sociedad y otra".

Para sus dibujos, Ochoa ha señalado haberse inspirado "sobre todo en la ONG, en la Fundación Agua de Coco, que a través de su web y de los relatos que me iban pasando ha sido un poquito la fuente de información".

EL PROCESO.

El alumnado participante ha elaborado sus guiones tras asistir a sesiones de sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la realidad de los países empobrecidos. A partir de ahí, crearon las historias del cómic, protagonizadas por Justine, una niña de Madagascar.

A la presentación oficial de 'Madagascar, yo sí te veODS' han asistido Rodrigo Carlo Teijeiro, subdirector general de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior del Gobierno de La Rioja; Laura Arrieta, concejala de Cooperación, Ciudades Hermanadas e Intercambios Escolares del Ayuntamiento de Logroño; junto a Arranz, Ochoa y estudiantes de los centros participantes.

Además de la presentación del cómic en el acto se ha dado también a conocer el proyecto 'Namana', que significa "amiga/o" en malgache, es el eje central del trabajo educativo de la Fundación Agua de Coco.

Un proyecto de hermanamiento que conecta a centros escolares de España con escuelas de Madagascar y que busca fomentar valores de paz, respeto, tolerancia, integridad y, ante todo, solidaridad.

Además, tiene como objetivo trabajar los desafíos globales, como el cambio climático y la desigualdad, en un mismo lenguaje: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Namana pretende, además, dar una imagen positiva de los países del sur y romper con la imagen de pobreza a la que fácilmente se les asocia.

La Fundación Agua de Coco, fundada en 1994, es una organización dedicada a la cooperación internacional, la sensibilización y la educación para el desarrollo.

Su misión es mejorar la calidad de vida de personas en riesgo de exclusión en Madagascar y Camboya, especialmente mujeres e infancia, utilizando la educación como motor de desarrollo sostenible. En España, lleva más de 20 años promoviendo la ciudadanía global y la transformación social.