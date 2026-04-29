La comida benéfica por el cáncer infantil recauda más de 12.000 euros para apoyar a niños con cáncer y sus familias - FARO

LOGROÑO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

FARO - Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer de La Rioja - ha celebrado el acto de entrega de la recaudación obtenida en la comida benéfica organizada con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, celebrada el pasado 22 de marzo en el Parque Picos de Urbión de Logroño.

El acto ha contado con la participación de representantes de las entidades y personas que han hecho posible esta iniciativa solidaria: Carlos (Asociación de Vecinos La Cava- Fardachón), Rafa (Imagínate), Miguel Ángel y Najoua (Bar Urcey), Zara (Asociación Motera Aquelarre) y Fran (Bar La Isla), entre otros colaboradores.

La recaudación total ha ascendido a 12.253,73 euros, que se destinarán íntegramente a los programas que FARO desarrolla para apoyar a niños y niñas con cáncer y a sus familias en La Rioja. Desde FARO han querido trasladar su más sincero agradecimiento a todas las personas, entidades colaboradoras y ciudadanía que se implicaron en la jornada, destacando que "este tipo de iniciativas no solo tienen un impacto económico, sino que suponen un importante respaldo social para las familias que acompañamos y una valiosa acción de sensibilización sobre la realidad del cáncer infantil".