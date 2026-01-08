Comienza la edición de invierno del Curso de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros en la UR - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

La Sala de Grados del Edificio Politécnico ha acogido este jueves, 8 de enero, el acto de bienvenida de los alumnos que se incorporan a la edición de invierno del Curso de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros organizado por la Universidad de La Rioja en el marco del proyecto Campus Valle de la Lengua del Plan de Transformación de La Rioja.

En esta edición del Curso de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros participan un total de 41 estudiantes procedentes de Estados Unidos, Corea, Japón, China, Alemania, Marruecos, Tailandia, Australia, Brasil y Francia.

La directora de la Casa de las Lenguas de la Universidad de La Rioja, Alicia Muro, y Aurora Martínez Ezquerro, directora del proyecto Valle de la Lengua - Campus Valle de La Lengua, han recibido a los 20 nuevos estudiantes que este enero se incorporan al programa formativo que se imparte en la UR desde hace más de 20 años. Junto a ellos, continúan otros 21 alumnos que ya empezaron su formación en octubre y que prosiguen en el campus riojano.

Además de los cursos generales de español como segunda lengua, su formación también incluye cursos de cultura y civilización española, medios de comunicación o español del turismo, entre otros aspectos.

Entre las actividades culturales programadas, los estudiantes realizarán una visita guiada a Logroño y a lugares de interés de la zona como bodegas y los Monasterios de San Millán de la Cogolla.

CERCA DE 3.300 ESTUDIANTES EXTRANJEROS FORMADOS DESDE EL 2005

Desde 2005, la Universidad de La Rioja organiza los Cursos de Lengua y Cultura para Extranjeros que, durante estos 20 años, han traído a nuestra región a cerca de 3.300 estudiantes de los cinco continentes; la mayoría procedentes de Brasil, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y Tailandia.

La Universidad de La Rioja ha afianzado su estrategia de internacionalización, en el marco del proyecto Campus Valle de la Lengua, mediante la firma de convenios con universidades extranjeras para la colaboración en este proyecto de enseñanza y aprendizaje del español.