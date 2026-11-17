Retablo del Cristo con andamios - CONVENTO DE SAN FRANCISCO

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Parroquia de la Santísima Trinidad de Santo Domingo de la Calzada ha comenzado los trabajos de restauración del magnífico retablo del Cristo, ubicado en el Convento de San Francisco, que conllevarán el traslado de la figura del Crucificado, del siglo XVI, desde la Capilla de la Verónica de la Catedral, donde se encuentra actualmente junto a la Virgen de los Dolores, a su ubicación original en este retablo, devolviéndole así todo su esplendor histórico y devocional.

Los trabajos de restauración del retablo del Cristo serán efectuados por el Taller Diocesano de Restauración de Santo Domingo de la Calzada y consistirán en el tratamiento contra insectos xilófagos, la limpieza en profundidad, la consolidación de toda su estructura y la recolocación de la figura del Crucificado en la calle central del primer cuerpo, presidiendo de nuevo el retablo.

Los trabajos estarán finalizados para principios del año 2027.

Este retablo de estilo barroco es atribuido al arquitecto cántabro Francisco de la Cueva (1653-c.1710), está realizado en madera dorada y policromada, y se compone de banco, un solo cuerpo articulado en tres calles por columnas salomónicas y ático curvo. En su día, estuvo situado en el brazo norte del crucero de la Catedral, en la llamada Capilla del Cristo, hasta que se trasladó allí en 1996 el retablo mayor de Damián Dorment.

"Con esta actuación se logrará un hito muy esperado", ha asegurado el párroco, Francisco José Suárez.

"El Cristo regresará a su ubicación original en este retablo y será un momento de profunda emoción para todos, al recuperar de forma completa una pieza de gran valor que se retiró en su día para permitir la colocación del retablo de Damián Forment y que permaneció durante años por los suelos del Convento de San Francisco".

El coste de los trabajos se sufragará mediante la subvención concedida por el Ayuntamiento calceatense para la restauración del patrimonio, los donativos de los feligreses y devotos, y los fondos propios de la Parroquia y de la Catedral para cubrir el resto del presupuesto.

En este sentido, el párroco ha hecho "un llamamiento a todos a colaborar, aportando su granito de arena para la recuperación y conservación de este valioso patrimonio de nuestra fe, como es el retablo del Cristo, cuya imagen tiene una fuerte devoción".