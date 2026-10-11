Comienzan en Calahorra los cursos de natación y aquagym para mayores con las 60 plazas ofertadas ya cubiertas

Cursos de natación - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de Calahorra y el Complejo Deportivo Municipal 'La Planilla' han programado cursos de iniciación a la natación y aquagym para personas mayores de sesenta años, que ya han comenzado esta semana con las plazas cubiertas.

Un total de sesenta alumnos participan en estas dos actividades deportivas con las que se fomenta la práctica de deportes, se promocionan hábitos de vida saludables y favorecen un envejecimiento activo, ha informado el Ayuntamiento de Calahorra.

Las clases comenzaron el 5 de octubre y concluirán el 3 de febrero de 2027. En total son treinta sesiones que se imparten los lunes y miércoles en horario de mañana en las piscinas climatizadas del Complejo Deportivo Municipal 'La Planilla'.

Las clases están dirigidas por profesionales especializados y tienen un coste de cincuenta euros al cuatrimestre.