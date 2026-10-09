Comienzan las Ferias de San Miguel en Nájera - AYUNTAMIENTO DE NÁJERA

LOGROÑO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nájera inaugura hoy las Ferias de San Miguel, un evento que durante tres días convertirá al municipio en un gran escenario para la exhibición de maquinaria agrícola, vehículos utilitarios y familiares, artesanía y productos típicos, y que además ofrecerá un amplio programa de actividades para todas las edades.

El acto institucional, celebrado a las 13,30 h., ha contado con la presencia de Jorge Salaverri, Alcalde del municipio, así como varios Concejales de la Corporación Local. Concepción Fernández y Rosana Secades, del Grupo Municipal del Partido Popular y Amparo Natividad Mínguez, del Grupo Municipal del Partido Socialista.

Raquel y Hugo Herrera Fradejas, Reyes de las Fiestas de Nájera 2026/27, han sido los encargados de cortar la cinta que da el pistoletazo de salida a esta emblemática celebración, que desde hace más de tres décadas ofrece un escaparate para numerosas marcas, productores, comerciantes y artesanos.

Este primer día de Ferias, en horario de tarde, también hay programados talleres de creación de velas con cera de abeja, una degustación solidaria de chorizo escaldado, y la Gran Final del I Torneo de Pelota Mano Ferias de San Miguel.

El sábado 10, los visitantes de la Feria podrán disfrutar de la exposición ganadera de animales vinculados al medio rural, habilitada en la Ribera del Najerilla durante todo el día. Así como una exhibición y tallas con motosierra, una muestra de vuelo con dron agrícola, una charla sobre la observación de colmenas en vivo, paseos con calesas, catas de hidromiel y el concierto nocturno de "Jo & Swiss Knife".

Durante este segundo día, también tendrá lugar el XXXIX Concurso de Calderetas del Najerilla, que contará con una generosa participación de cuadrillas, y que amenizarán el ambiente del Paseo San Julián con su cocina de platos tradicionales. Así como la entrega de Premios de la IV Edición del Certamen de Relato Corto La Voz de Mujer, en el Ayuntamiento de Nájera.

Para el domingo 11, hay programadas actividades como la exposición ganadera, una bueyada infantil, otra exhibición de vuelo con dron agrícola y una cata de miel y queso. Y en horario de tarde, tendrá lugar un taller de creación de velas con cera de abeja, otro sobre verificación de mieles, una degustación solidaria y la clausura de la Feria.