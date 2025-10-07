Una Comisión Bilateral abordará el contenido de la Ley del Paisaje de La Rioja para solventar dudas del Ministerio

Archivo - Paisaja de la Sierra Cebollera en La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

El Ejecutivo riojano muestra su voluntad de "cooperar en todo lo necesario" ante esta Ley "tan importante" y evitar discrepancias

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) y el Boletín Oficial del Estado (BOE) han publicado este martes el acuerdo adoptado por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja para resolver posibles discrepancias ante la Ley 4/2025, de 1 de julio, del Paisaje de La Rioja.

Esta norma, aprobada por el Parlamento de La Rioja el pasado 27 de junio, dota a la región de un marco jurídico de referencia para todos aquellos planes y programas sectoriales que puedan tener incidencia en el paisaje, garantizando su defensa y protegiendo la singularidad del territorio, tal y como ha defendido el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez.

Así las cosas, y fruto de la voluntad del Gobierno riojano de cooperar en todo lo necesario para evitar esas discrepancias, esta Comisión pretenderá aclarar cualquier duda sobre, por un lado, el alcance de 9 de los 33 artículos de la Ley.

En concreto: definición del paisaje, objetivos de la norma, instrumentos de planificación, unidades de paisaje, evaluación del impacto paisajístico, informe paisajístico, integración en la planificación territorial, participación pública y creación de un registro oficial de paisajes protegidos.

Y, por otro, sobre la disposición transitoria primera (establece un plazo de dos años para que los instrumentos de planificación existentes se adapten a la ley, especialmente en lo relativo a la evaluación paisajística) y sobre la disposición transitoria segunda (prevé la implantación gradual de los instrumentos previstos en la norma, dando prioridad a las zonas de mayor sensibilidad o presión urbanística).

En este sentido, la Comunidad Autónoma acude a este encuentro con la convicción de que la Ley del Paisaje de La Rioja "respeta el bloque normativo y constitucional actualmente vigente, y defenderá las bondades de su aplicación".

La Ley nació ante al aumento notable en los últimos años de solicitudes de proyectos para la instalación de infraestructuras de generación y transporte de energía eléctrica procedente de fuentes renovables, así como otros proyectos de elevado impacto paisajístico.

PROTEGER EL PAISAJE DE LA RIOJA

De esta forma, explica Domínguez, "el Ejecutivo regional cumple su compromiso de conseguir una norma para proteger al paisaje de La Rioja que se veía amenazado por esas grandes infraestructuras de generación y transporte de energía, que se han venido proyectando sobre nuestro territorio de una manera desordenada, provocando un destrozo de un paisaje singular".

Así, la nueva norma describe lo que se considera como proyectos de elevado impacto paisajístico y delimita las zonas en las que queda prohibida su construcción, posibilitando así el diseño de un mapa respetuoso con los valores ambientales, turísticos, culturales, patrimoniales, agrícolas y paisajísticos de nuestro territorio.

Durante la tramitación, ha recordado el también consejero de Hacienda, un total de 14 entidades incorporaron sus propuestas a la norma, con el fin de tener en cuenta los diferentes intereses y sensibilidades, que han sido integrados en las propuestas de gestión y en las medidas de protección del paisaje de nuestra comunidad, como un elemento singular, identitario y clave para La Rioja del futuro.