Comisión de Cultura de la FEMP, presidida por el alcalde de Clavijo, propone crear una Capital Española de la Cultura

Reunión de la Comisión de Cultura de la FEMP, presidida por el alcalde de Clavijo, en el centro, Pedro Muro - FEMP

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura y Patrimonio de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el alcalde de Clavijo, Pedro Muro, impulsa la creación de una Capital Española de la Cultura, según ha informado la entidad.

Precisamente, este órgano se ha reunido esta mañana en la sede de la federación para abordar distintos asuntos relacionados con la cooperación cultural entre administraciones y el impulso a nuevas iniciativas de proyección patrimonial.

Durante la sesión, se ha acordado la creación de una mesa de trabajo en la que participarán las ciudades candidatas a la Capital Europea de la Cultura, con el objetivo de trasladar al Ministerio de Cultura la propuesta de instaurar también una Capital Española de la Cultura.

Muro ha explicado que "la idea es aprovechar el trabajo y los proyectos de aquellas ciudades que, aun superando la primera fase del proceso europeo, no resulten elegidas, para que puedan optar a una capitalidad española que reconozca su esfuerzo y su contribución al desarrollo cultural".

Por su parte, la vicepresidenta de la comisión y alcaldesa de Consuegra, María Luisa Rodríguez García, ha destacado que "la reunión ha sido muy productiva y ha permitido aprobar la creación de este grupo de trabajo, que integrará a todas las ciudades seleccionadas y permitirá formular una propuesta conjunta ante el ministerio".

Además, se ha informado a los miembros de la comisión sobre diversos convenios en vigor y sobre las próximas líneas de colaboración en materia de patrimonio y gestión cultural local.