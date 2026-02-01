Una comisión médica riojana visitará los campamentos de refugiados saharauis en una misión humanitaria

VISITA DE UNA COMISIÓN MÉDICA RIOJANA A LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS EN UNA MISIÓN HUMANITARIA - DELEGACIÓN SAHRAUI

LOGROÑO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Desde este domingo y hasta el próximo día 10 de febrero tendrá lugar el segundo viaje de la comisión sanitaria que se organiza desde el Hospital San Pedro de Logroño así, como un equipo de Aspace -Rioja, hacia los campamentos de refugiados saharaui en el sudeste de Argelia.

El viaje está compuesto por seis especialistas de neuropediatría, cardiología, neurología y rehabilitación, así, como un equipo de cinco personas de Aspace -Rioja, compuesto por fisioterapeuta, educadores sociales, terapeuta ocupacional, en respuesta a una invitación de la delegación saharaui y la asociación riojana de amigos de la República Saharaui.

La comisión va prestar atención sanitaria en las Wilayas de Aaiún, Smara, Bojador, Auserd y Dajla, y visitas los centros de educación especial, también Visitas domiciliarias e intervención con las familias de personas con parálisis cerebral y discapacidades, en los campamentos de refugiados saharauis que viven en una situación de dependencia total de la ayuda humanitaria internacional.

Igualmente este viaje será una ocasión para evaluar sobre el terreno la cooperación con los niños con discapacidad en los campamentos saharauis que han participado en el programa vacaciones en paz y aquellos que sean susceptibles de entrar en el programa, así como Formación y coordinación con trabajadoras sociales en los campamentos de refugiados saharauis.

Durante el viaje, la delegación visitará distintos centros educativos, sanitarios y administrativos, y convivirá con la sociedad saharaui, para así conocer más de cerca sus necesidades más acuciantes. Esto incluye la donación de medicamentos e equipos médicos.