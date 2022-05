El Comité de Empresa de la Residencia para Personas Mayores de Nájera se moviliza "ante la situación que están viviendo"

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa (compuesto por CCOO, UGT y USO) y trabajadores de la Residencia para Personas Mayores de Nájera, cuyo titular es el Gobierno de La Rioja y que gestiona ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L., ha decidido manifestarse en Nájera por los incumplimientos reiterados del Convenio Colectivo.

Según explican en un comunicado de prensa, "la falta de personal constante repercute en los residentes, cada día es más difícil trabajar porque no hay suficiente personal para poderles atender como ellos se merecen".

Como indican "hace más de un mes se denunció públicamente esta situación, pero la empresa sigue sin corregir las irregularidades, no garantiza las coberturas de bajas por IT, AT, vacaciones o licencias, y estos incumplimientos suponen falta diaria de personal, una excesiva carga de trabajo, una presión por no poder llegar a realizar las tareas diarias, y lo que es más doloroso no poder atender adecuadamente a los residentes".

El Comité de Empresa ha expuesto estos hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo, y está a la espera de actuación por su parte.

Servicios Sociales ya ha sacado la licitación, pero hasta dentro de unos meses no se producirá el cambio de empresa "y la situación es insostenible, por eso el Comité, la plantilla, y a las familias han tomado la decisión de manifestarse públicamente".

La manifestación será el 26 de mayo de 2022 una por la mañana de 11,00h a 12,00h y por la tarde de 18,00h a 19,00h con el siguiente recorrido salida Centro de trabajo (Residencia Sta. María de La Real), Ribera del Najerilla, C/Mayor, Plaza España, Pasarela, Paseo San Julián, Avda de La Rioja, y Puente de los Pescadores; terminando en el Centro de trabajo.