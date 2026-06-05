Comité Regional UGT advierte "de que la buena marcha de la economía de La Rioja no se está trasladando a los salarios" - UGT

LOGROÑO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT La Rioja ha advertido de que "la buena marcha de la economía de La Rioja no se está trasladando a los salarios", en su tercer Comité Regional ordinario.

En él también se ha abordado la situación sindical, política y socioeconómica actual así como otras cuestiones relacionadas con la afiliación y representación del sindicato, que continúa siendo, un año más, la primera fuerza sindical de La Rioja.

Con todo ello, el Comité Regional ha aprobado por unanimidad una resolución en la que reclama un refuerzo de las políticas de protección social ante un incierto contexto internacional.

Asimismo subraya el acceso a la vivienda como la principal emergencia social de la clase trabajadora, "denunciando el incremento de los precios del alquiler y la vivienda y exigiendo medidas contra la especulación, una mayor oferta de vivienda pública y asequible y una mejor vinculación de esta problemática con las políticas salariales y la negociación colectiva".

Además, en su resolución el Comité valora "positivamente" la evolución del empleo en La Rioja aunque advierte "de que esta mejora no se refleja en los salarios ni en la economía de las familias".

Por ello defiende el fortalecimiento de la negociación colectiva y apoya las movilizaciones de sectores como Transporte de Viajeros y Residencias y Centros de Día, en huelga a partir del 22 de junio, así como la convocatoria de huelga para el 19 de junio en Iberdrola, ante el bloqueo de las negociaciones en esta empresa.

El Comité ha querido "expresar su preocupación" por el deterioro de la sanidad pública, la elevada siniestralidad laboral y la violencia de género, al tiempo que respalda la regularización de personas migrantes y valora el Plan Industrial de La Rioja como una oportunidad para impulsar empleo de calidad e inversión productiva.

Finalmente, UGT ha reafirmado "su compromiso con la defensa de los derechos laborales, la salud en el trabajo y la mejora de las condiciones de vida de las personas trabajadoras".