La compañía riojana '3 tiempos impro' regresa a Logroño con su espectáculo más canalla y musical: 'Dando la nota'

Archivo - Compañía '3 Tiempos Impro' en una actuación (archivo) - COMPAÑÍA '3 TIEMPOS IMPRO - Archivo

LOGROÑO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía de improvisación teatral y musical '3 tiempos impro' regresa por todo lo alto a los escenarios de Logroño. Tras un año cosechando éxitos de público y colgando el cartel de 'sold out' en muchos teatros de toda La Rioja con su formato de referencia 'Todo puede suceder', el trío cómico redobla su apuesta con la presentación de su nuevo y esperado espectáculo: 'Dando la nota'.

La cita tendrá lugar el próximo viernes, 19 de junio, a las 22,30 h en la Sala Negra Café-Teatro. Con el aval de formar parte de la Red de Teatros de La Rioja, de haber participado en el festival Uvas de la Risa y de arrancar el año con fuerza en el emblemático Teatro Campos Elíseos de Bilbao, '3 tiempos impro' vuelve a Sala Negra con su formato más juguetón, dinámico y "canalla".

'Dando la nota' es una travesía cómica y musical de 75-80 minutos por el ingenio de tres improvisadores, donde el público se convierte en el verdadero guionista. A través de seis bloques de juego totalmente imprevisibles, el trío transforma en el acto las sugerencias, vivencias e incluso los objetos que propongan los asistentes en historias, escenas y canciones completamente originales y ejecutadas en el momento.

Además, la propuesta promete elevar la energía de la sala al máximo haciendo participar de manera activa en al público asistente a la sala. Sobre la compañía Fruto de años compartiendo clases en la escuela David Monge Comedy, Fernando Galán (con una amplia trayectoria en el mundo teatral), Gonzalo Villar (apasionado de la música) y Ramiro Gómez (compañero en el Catch de impro) unieron sus talentos en 2023 para dar vida a '3 tiempos impro'.

La compañía nace con el objetivo de investigar nuevas fórmulas de improvisación y de ofrecer espectáculos distintos y divertidos con un sello muy personal, donde el teatro y la música en directo se cruzan sin red de seguridad.