Comprar una vivienda en La Rioja en 2025 exige 5,5 años de salario íntegro, tres meses más que hace un año

Archivo - Recurso de llaves de una vivienda. EUROPA PRESS - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El estudio 'Relación de salarios y la compra de vivienda en 2025' constata que, el pasado año, fue necesario destinar íntegramente el sueldo bruto de 66 meses, o lo que es lo mismo, un total de 5,5 años, al pago de una vivienda en La Rioja.

Un estudio que está basado en los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y en los precios medios de la vivienda de segunda mano en venta del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Esta cifra indica que, en tan solo un año, los riojanos tuvieron que destinar 3 meses más de salario al pago de la vivienda respecto a 2024.

En 2025 el precio de la vivienda en venta en La Rioja cerró con un incremento anual del 8,9% y situó el precio en diciembre en 1.816 euros/m2.

Teniendo en cuenta el salario bruto medio registrado por InfoJobs, que en 2025 fue de 26.476 euros (2.206 euros brutos mensuales si lo dividimos en 12 pagas); los riojanos tuvieron que dedicar 5,5 años de su salario bruto íntegro, el equivalente a 66 meses, al pago de una vivienda de 80 metros cuadrados.