Las compras de Mercadona a proveedores riojanos superaron los 685 millones de euros en 2025 - MERCADONA

LOGROÑO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mercadona, empresa de supermercados físicos y de venta online, ha seguido reforzando un año más su modelo de relación con los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, que persigue que todos los eslabones de la cadena salgan ganando y está basado en la transparencia, el fomento de la confianza y la relación a largo plazo.

En el caso de La Rioja, en concreto, la compañía colaboraba al cierre del pasado 2025 con más de 100 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, con compras por valor total de más de 685 millones de euros. Entre las compras a proveedores de producto, especialistas claves en la estrategia de Mercadona de ofrecer un surtido de calidad contundente que responda a las expectativas de sus 'Jefes' (como internamente denomina a los clientes), figuran las 4.150 toneladas de champiñones y las 640 toneladas de peras adquiridas a lo largo de 2025 a agricultores de la región.

Igualmente, la compañía ha reforzado su relación con otros fabricantes de la industria agroalimentaria riojana como Salsa Rica, con más de 23.500 toneladas de salsas compradas a lo largo del pasado ejercicio. La inversión de Mercadona en La Rioja también ha sido una constante en 2025 y ha ascendido a 8,6 millones de euros, destinados a su red de tiendas y a la implantación de la nueva sección Listo para Comer.

En concreto, la compañía ha abierto un supermercado (que ha supuesto el cierre de otro por no cumplir los estándares requeridos por la compañía) en la localidad de Villamediana de Iregua. A cierre de 2025, Mercadona contaba con 9 supermercados en La Rioja, todos ellos con el modelo eficiente de la compañía (denominado internamente como Tienda 8), de los cuales 8 tenían la sección Listo para Comer y 7 disponían de puntos de carga para vehículos eléctricos.

En términos de empleo, Mercadona creó el año pasado 40 nuevos puestos de trabajo en La Rioja, donde dispone de una plantilla compuesta por más de 580 personas. Una vez más, la compañía ha sido pionera en la adopción de iniciativas para consolidar una plantilla con empleo estable y de calidad. Ejemplo de ello son la mejora de la jornada laboral, con una semana más de vacaciones; la consolidación del poder adquisitivo, con el incremento de IPC; y su política de retribución variable con las primas por objetivos (concretamente dos mensualidades a los trabajadores con menos de 4 años y tres mensualidades a los que superan esta antigüedad).

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Cabe destacar asimismo que, en el marco de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario, la compañía ha donado en la región 138 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las 7 entidades sociales con las que colabora diariamente en La Rioja, lo que equivale a más de 2.302 carros de la compra.

Mercadona ha generado, junto a los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, un ecosistema emprendedor que es motor de crecimiento y que genera valor en las zonas en las que desarrolla su actividad. La apuesta de Mercadona por el sector primario español le ha permitido consolidar así su compromiso de disponer de producto origen nacional en sus más de 1.600 supermercados en España siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable.

De esta manera, más del 85 por ciento del surtido de Mercadona es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España, como el cien por cien del aceite de oliva, que es español, y todos los cítricos en temporada. De este modo, Mercadona continúa estrechando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles como son el agrícola, el ganadero, el pesquero y el acuícola, reforzando con todos ellos su apuesta por la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización.

Al mismo tiempo, los proveedores españoles asumen un papel relevante en la cadena de montaje de Mercadona, pues su implicación conjunta permite seguir promoviendo y consolidando un proyecto de crecimiento compartido. En 2025, este ecosistema, en el que participan más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, entre los que se encuentran más de 370 transportistas, ha vuelto a consolidar el liderazgo de Mercadona en el sector, tal y como demuestran sus cifras. En 2025 las compras de Mercadona en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4 por ciento más que el año anterior.