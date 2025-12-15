La compraventa de viviendas en La Rioja baja un 9% tras empeorar su evolución interanual en octubre

La compraventa de viviendas en La Rioja y baja un 9% tras empeorar su evolución interanual en octubre - EPDATA

LOGROÑO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en La Rioja en octubre empeora y desciende un 9% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 2,46% a nivel nacional), hasta un total de 504 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 2,6% intermensual. A pesar de la caída, las 504 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de octubre en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en octubre en La Rioja, 469 se realizaron sobre viviendas libres y 35 sobre inmuebles de protección oficial.

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 75 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 429 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En octubre se realizaron un total de 818 operaciones sobre viviendas. Además de las 504 compraventas, 182 fueron herencias, 24 donaciones y 0 permutas.

En total, durante octubre se transmitieron en La Rioja 1.550 fincas urbanas a través de 942 compraventas, 351 herencias, 40 donaciones, 1 permutas y 216 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 684 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 240 herencias, 243 compraventas, 11 donaciones, 3 permutas y 187 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Cantabria es la comunidad donde mejor se comportó en octubre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 8,89% seguida de Andalucía, un 4,08% más, y Extremadura (+3,08%). En el lado contrario del ranking se sitúan Madrid, Canarias y Baleares con caídas del 11,68%, 10,98% y del 10,97%, respectivamente.