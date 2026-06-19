La compraventa de viviendas en La Rioja sube un 2,8% en abril, aunque se ralentiza respecto al mes anterior

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LOGROÑO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en La Rioja ha subido un 2,8 por ciento en abril respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 1,79 por ciento a nivel nacional), hasta sumar un total de 434 operaciones, aunque se ralentiza, con puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las 434 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de abril en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en abril en La Rioja, 404 se realizaron sobre viviendas libres y 30 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 60 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 374 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En abril se realizaron un total de 743 operaciones sobre viviendas. Además de las 434 compraventas, 170 fueron herencias, 26 donaciones y 0 permutas.

En total, durante abril se transmitieron en La Rioja 1.362 fincas urbanas a través de 790 compraventas, 299 herencias, 47 donaciones, 1 permutas y 225 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 509 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 192 herencias, 243 compraventas, 2 donaciones, 0 permutas y 72 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Cantabria es la comunidad donde mejor se comportó en abril la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 22,53 por ciento seguida de País Vasco, un 8,77 por ciento más, y Cataluña (+7,79 por ciento). En el lado contrario del ranking se sitúan Navarra, Madrid y Castilla y León con caídas del 29,05 por ciento, 10,98 por ciento y del 9,42 por ciento, respectivamente.