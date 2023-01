El concejal de Herce Jose Ramón Herrero se da de baja del PP por el "desprecio al afiliado por intereses personales"

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Herce Jose Ramón Herrero ha anunciado que se ha dado de baja del Partido Popular por el "desprecio al afiliado por intereses personales" que supone, para él, la elección de Gonzalo Capellán como candidato sin congreso.

En una nota a los medios de comunicación, Herrero ha informado de que ha sido militante del Partido Popular de La Rioja desde el 30 de noviembre de 2004.

"Durante este tiempo", ha relatado, "hemos tenido épocas de éxitos y de fracasos, de aciertos y de errores, de alegrías y de ánimos por llegar".

Ha añadido: "Pero nunca se había sobrepasado de esta manera la línea roja del insulto y desprecio al afiliado por meros intereses personales de sillones y puestos y sueldos".

Ha señalado cómo no le han votar libremente en un congreso a su presidente y a su candidato para estas próximas elecciones de mayo. A su juicio, "es una acción no legal que convierte este partido en algo oscuro" en lo que ya no cree.

"Muchos amigos opinan lo mismo y muchos se han dado ya de baja, se darán de baja o esperarán a que les llegue la cuota para devolverla. Han conseguido que desaparezca la esperanza y la ilusión", ha dicho.

Ha recordado que ya lo advirtió: "Cómo puedo pedir el voto a los votantes si no me han dejado votar a mi presidente ni a mi candidato".