Un concejal de Santo Domingo denuncia ante la Guardia Civil unas pintadas en su contra "degradantes y humillantes"

El concejal y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), Óscar Reina. (archivo) - EUROPA PRESS

LOGROÑO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), Óscar Reina, ha denunciado ante la Guardia Civil y públicamente la aparición de unas pintadas en el Puente del Santo "en la que se señala directamente mi apellido acompañado de insultos de carácter homófobo".

Algo que, como ha lamentado, "no es un hecho anecdótico ni aislado. Es un acto deliberado que busca señalar, degradar y humillar públicamente a una persona, traspasando todos los límites que una sociedad democrática debe preservar". Con respecto a la denuncia en la Guardia Civil espera que "estos hechos sean investigados hasta sus últimas consecuencias y se depuren las responsabilidades pertinentes".

"HECHOS DE EXTREMA GRAVEDAD"

Como primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, y a título estrictamente personal, Reina ha destacado que estos hechos son "de extrema gravedad. No pueden ni deben pasar desapercibidos".

En su escrito ha dejado claro que durante los tres años en los que ha desempeñado esta responsabilidad pública, "he asumido con normalidad la crítica política, la discrepancia y el debate. Es parte inherente a cualquier sistema democrático. Sin embargo, también he tenido que soportar de manera reiterada campañas de desgaste basadas en la difamación, la desinformación y el ataque personal, alejadas por completo de lo que debe ser una crítica legítima".

Como indica, ante ello, "he optado siempre por responder con trabajo, responsabilidad y respeto institucional. Pero lo ocurrido en los últimos días supone un salto cualitativo inaceptable".

Ante ello, indica, "no estamos ante una crítica. No estamos ante una opinión. Estamos ante un ataque personal con un componente discriminatorio evidente que vulnera gravemente la dignidad, no solo de quien lo sufre directamente, sino de cualquier ciudadano que crea en el respeto y en la igualdad".

"ATENTADO CONTRA EL PATRIMONIO"

Pero, además, estos hechos suponen "también un atentado contra el patrimonio de todos. El Puente del Santo no es un lugar cualquiera: es un símbolo de nuestra ciudad, un espacio con un profundo valor histórico y sentimental para generaciones de calceatenses. Dañarlo de esta manera es también faltar al respeto a nuestra historia, a nuestra identidad y a lo que nos une como ciudad".

Reina ha destacado en su escrito que cuando el insulto sustituye al argumento y el odio se utiliza como herramienta, "no se ataca únicamente a una persona: se erosiona la convivencia, se degrada la vida pública y se menosprecia aquello que es de todos".

Ha asegurado que no va a consentir "que se normalice el señalamiento personal, ni el uso de insultos de carácter homófobo, ni ninguna forma de degradación en el ámbito público. La responsabilidad institucional no implica aceptar cualquier cosa. Hay límites, y esos límites se han cruzado".

También ha apelado a la responsabilidad colectiva, a la firmeza de las instituciones y al compromiso de la sociedad para rechazar sin matices este tipo de comportamientos. "Santo Domingo de la Calzada no puede ni debe identificarse con el odio, el insulto y la intolerancia".