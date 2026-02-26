Una concentración frente al Parlamento riojano reclama un convenio justo en residencias y centros de día

Concentración de trabajadores de residencias y centros de día frente al Parlamento riojano para pedir un convenio justo en el sector - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores y sindicatos negociadores -CCOO,CSIF, UGT y USO- del IV Convenio Colectivo de Residencias y Centros de Día de La Rioja se han concentrado esta mañana, frente al Parlamento regional -donde se está celebrando un pleno ordinario- para reclamar un convenio justo para su sector, y a la vez pedir el apoyo para ello de los Grupos Parlamentarios.

De hecho, representantes del PSOE y de IU se han acercado a conocer sus reivindicaciones y mostrarles su solidaridad, al tiempo que los convocantes les han instado a suscribir el manifiesto en el que expresan la necesidad de lograr un convenio justo y una mejora de las condiciones "paupérrimas" del sector.

La protesta ha estado encabezada por una pancarta bajo el lema 'Por un convenio justo. Dependencia'. En la misma se ha coreado consignas a favor de la huelga que iniciarán el 6 de marzo, así otras del estilo "Patronal escucha, estamos en lucha", "Que no, que no, que no tenemos miedo" o "Aquí estamos los sindicatos".

"NO PUEDEN SEGUIR MIRANDO HACIA OTRO LADO"

En declaraciones a los periodistas, la secretaria de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO La Rioja, Carmen Martínez, ha reclamado al Gobierno riojano que "asuma su responsabilidad como máximo garante de los cuidados de nuestros mayores en las residencias y centros de día de La Rioja", ya que "no puede seguir mirando hacia otro lado".

"El Gobierno de La Rioja es responsable directo del sistema de atención de dependencia y debe actuar", ha añadido, al tiempo que ha exigido que "inste a la patronal del sector a sentarse a negociar mejores condiciones laborales y salariales de las personas trabajadoras", porque "el convenio colectivo debe mejorar de manera urgente".

Para Martínez "no es aceptable que mientras el Gobierno ya ha incrementado el precio de las plazas y ha aumentado el número de plazas, la patronal sigue sin presentar una propuesta que dignifique la calidad y la dignidad de las trabajadoras". "Los cuidados no son un negocio, son un derecho", ha concluido.

Por su parte, la secretaria de Acción Social de UGT Servicios Públicos, Dary Saiz, ha reclamado al Ejecutivo riojano que "aplique la Ley 39/2006 de 14 de diciembre en la que se recoge, dentro del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, que deben aplicarlos las comunidades autónomas, sin perjuicio de lo que diga la Constitución".

De hecho, ha recordado que se indica que "se debe inspeccionar y en su caso sancionar a quien no cumple". En este punto, ha señalado que "llevamos dos años con una resolución del Gobierno de La Rioja que liberaba a las residencias y centros de día de sanciones, siendo una medida temporal, y dos años después seguimos igual, sin ninguna mejora".

MEDIACIÓN EN INSPECCIÓN DE TRABAJO

El secretario de Acción Sindical de USO La Rioja, Jesús Fernández, ha indicado que "para unos servicios dignos las condiciones laborales deben de ser dignas; cosa que no está ocurriendo". Ha avanzado que este viernes "tenemos una mediación con Inspección de Trabajo, a la que entendemos que se presentará también la parte patronal, por lo que les instamos a que podamos llegar a un acuerdo, porque sino seguiremos con la huelga".

Ha apuntado que aún "tenemos esperanza" de avanzar, aunque "también es cierto que no se ha puesto la patronal en contacto con nosotros" en este tiempo.

El responsable de Acción Sindical de CSIF, Ángel Laspeñas, ha asegurado que "no estamos peleando solo por un convenio y unos salarios dignos, unas condiciones laborales dignas, sino que estamos luchando por la dignidad de la gente, de nuestros seres queridos que están viviendo en residencias y centros de día, donde hay muy poco personal para atenderlos".

Ha lamentado, para finalizar, la condiciones en las que se encuentran los trabajadores que "está haciendo que la atención que se está teniendo de nuestros seres queridos se está resintiendo mucho".

Entre las trabajadoras, la técnico en cuidados de enfermería, Esther Tobias, que lleva ejerciendo su labor desde hace 23 años, ha lamentado que, en estos años, "he visto una degradación de cuidados desde que empecé hasta ahora, ya que hay muchísimo menos personal, menos formado".

Ha indicado que "vimos con una presión constante, hasta el punto de tener que atender una media de 12 residentes que son grandes dependientes". Ha criticado que "nunca se cubren las ausencias, las bajas", por lo que hace que "mucha gente deje el sector".

Ha asegurado que "yo cada vez que veo la nómina me dan ganas de llorar, porque en 23 años que llevo no he logrado llegar a 1.200 euros", pero "sigo trabajando en ello porque me gusta lo que hago y porque creo que alguien tiene que hacerlo".

MESAS INFORMATIVAS EN LA CALLE

Por la tarde, y siguiendo con su calendario de sensibilización, los sindicatos a las 18,00 horas, instalarán una mesa informativa en la esquina de Francisco de la Mata con Muro del Carmen. Esta iniciativa, que ya tuvo una primera parada el 19 de febrero en la Plaza del Mercado, se repetirá el próximo 5 de marzo en la Gran Vía de Logroño para sumar apoyos de la ciudadanía ante la falta de avances en la negociación.

Estas mesas servirán para denunciar que, mientras la Patronal ha visto incrementado el precio de la plaza concertada en más de un 25 por ciento por parte del Ejecutivo regional, ese dinero no está llegando a las nóminas ni a la mejora de los recursos humanos.

Los sindicatos han vuelto a denunciar una situación crítica y preocupante marcada por jornadas de 1.779 horas anuales, salarios que apenas alcanzan el SMI y brechas de hasta 600 euros al mes respecto a provincias vecinas como Vizcaya. De no producirse un avance real en la negociación del convenio, el calendario de huelgas comenzará el 6 de marzo, continuará con paros intermitentes durante marzo y abril, y desembocará en una huelga indefinida a partir del 13 de abril.