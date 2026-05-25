Una concentración en Logroño recuerda a las tres últimas mujeres asesinada por violencia machista en España - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Una concentración en Logroño, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, ha recordado a las tres últimas mujeres asesinadas en España por violencia machista, así como ha servido para condenar y reclamar el fin de este tipo de asesinatos.

La protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema 'Ni una menos. Basta de violencia contra las mujeres', en la que se ha guardado un minuto de silencio por las asesinadas, que ha concluido en aplausos.

En concreto, en los últimos días han sido asesinadas, María del Sol, de 51 años en Alicante, Saida, de 44, en Navarra -ambas el 16 de mayo- y luego el 19 de mayo, en Gerona, lo fue Yosselin Marcela, de 32 años.

Con este casos, ya van 22 mujeres asesinadas en lo que va de 2026 en España, a manos de sus parejas o exparejas. Desde 2003, han sido 1.363 mujeres asesinadas en el país por violencia de género, dejando huérfanos a 522 niños y niñas.

Al término de la concentración, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha lamentado que las 22 mujeres asesinadas por violencia machista "es una cifra que verdaderamente está llegando a ser insoportable, ya lo era antes de la confirmación de las últimas dos muertes que se produjeron hace un tiempo, pero han sido confirmadas hace unos días".

Ha insistido en que "estamos en unas cifras verdaderamente lamentables y como para que todos, las fuerzas políticas, organismos públicos, pongamos todo de nuestra parte para acabar con esta lacra social, porque verdaderamente no recuperamos, es decir, están ocurriendo hechos realmente lamentables y tenemos que seguir trabajando juntos y reconocer desde luego el problema".

Ante ello, ha querido recordar la ayuda que se puede prestar desde "las fuerzas y cuerpos de Seguridad Estado y el Teléfono 016".