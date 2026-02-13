La concentración mensual contra la violencia de género de Logroño da voz a las mujeres con discapacidad intelectual

La concentración mensual contra la violencia de género en el Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concentración mensual contra la violencia de género, que se desarrolla en el Ayuntamiento de Logroño, ha dado voz, en esta ocasión, al colectivo de personas con discapacidad intelectual, para dar "visibilidad" en concreto a las mujeres que sufren este tipo de violencia.

La lluvia ha impedido, como es habitual, que el acto se desarrolle en la plaza del Ayuntamiento, siendo trasladado al interior del Consistorio logroñés. Han participado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, miembros de la Corporación y representantes de otras instituciones y colectivos, y en la que se ha leído un manifiesto por parte de Plena inclusión La Rioja.

La concejala de Alcaldía, Gobernanza, Igualdad y Portavocía, Celia Sanz, ha abierto el acto, recalcando la importancia de estas concentraciones para condenar la violencia de género y recordar a las mujeres "que no están solas".

A continuación, la presidenta de Plena inclusión La Rioja (federación formada por las entidades Asprodema, Igual a Ti, ARPA Autismo Rioja, Futurioja y la Asociación Síndrome X Frágil), Elena Soria, ha leído el manifiesto en el que ha destacado que "estamos aquí para dar voz a cientos de mujeres que durante demasiado tiempo han sido invisibles. Mujeres doblemente vulnerables. Por ser mujer, por tener una discapacidad y que además ésta sea intelectual. Una situación que muchas veces la sociedad no comprende, no escucha y no quiere ver".

"Este movimiento asociativo lucha cada día, desde hace años, por los derechos de estas mujeres. Durante muchos años han vivido al margen de una sociedad que no ha sabido escuchar su voz, reconocer su capacidad ni garantizar su plena participación en igualdad de condiciones. Hace tiempo que fuimos detectando esta problemática. Partían en desventaja. Por ello, trabajamos por sus derechos, para que sean mujeres sin etiquetas. Para que su discapacidad no las defina, no las excluya y no las aparte de la sociedad", ha indicado Soria.

Así, ha detallado iniciativas impulsadas como el Equipo de Apoyo a la Víctima, donde "profesionales facilitadores tienen el papel de proteger y acompañar a víctimas con discapacidad intelectual en procesos policiales y judiciales"; el programa de Apoyo a Madres o los grupos de mujeres creados para "fomentar su empoderamiento, su participación y su acceso a oportunidades, poniendo el foco en prevenir abusos, combatir la discriminación y mejorar su calidad de vida". Aunque, ha matizado, todo lo logrado "sigue sin ser suficiente".

"Como sociedad no podemos seguir mirando hacia otro lado mientras: a una mujer con discapacidad intelectual la tratan como si fuera una niña; se le habla sin mirarla a los ojos; se le niega una participación activa; cada mañana cruzan las puertas de los institutos, caminan solas por pasillos, escuchan murmullos y sienten miradas que las juzgan; son conscientes de risas y comentarios que les hacen daño; que se dude de que aprenden menos, porque su educación es adaptada; que habitualmente no se cuenta con ellas para hacer trabajos en grupo, que las llamen locas, raras y tontas; que duden de su palabra, que no las tomen en serio, o que decidan por ellas; que cuando buscan trabajo sea siempre para puestos de limpieza, con contratos cortos y sueldos mínimos. Como si no supieran hacer otra cosa", ha explicado. Y ha finalizado asegurando que "la sociedad tiene que cambiar".

"La discapacidad intelectual no define a las mujeres, lo que las define es su dignidad, su valentía, su capacidad de decidir sobre su propia vida y su derecho a vivir libres de violencia, libres de miedo y libres de silencios impuestos. Ni una mujer invisible, ni una mujer sin voz, ni una mujer menos", ha concluido.

Para concluir el acto, ha intervenido Escobar que ha insistido

en que la lucha por la igualdad y contra la violencia de género "es cosa de todos" y ha puesto en valor la labor de Plena inclusión la Rioja para "hacer visible lo invisible" y concienciar sobre la necesidad de avanzar hacia la igualdad real para todas las mujeres.