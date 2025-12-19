Una concentración recuerda al pueblo Palestino tras "el mal llamado acuerdo de paz" que no "ha cambiado nada" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Educación por Palestina La Rioja ha asegurado esta tarde que "tras el mal llamado acuerdo de paz" sigue siendo "vital" solidarizarse con el pueblo palestino donde, por ejemplo, continúa "la destrucción deliberada de la educación". Piden también "un compromiso internacional que incluya financiación para restaurar y reconstruir el sistema educativo en Palestina".

Así lo han dicho en el transcurso de una concentración que se ha celebrado a las 18,00 horas en la plaza del Mercado de Logroño. A pesar de la insistente lluvia, los asistentes han querido no dejar en el olvido la situación que todavía se vive en Gaza. En el acto también se han colgado 'llaves' como símbolo de la resistencia y la esperanza del pueblo palestino.

Durante la lectura de un manifiesto, desde Educación por Palestina La Rioja han querido recordar que "el genocidio en curso en Gaza" es, según el último informe de Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, "un crimen colectivo, sostenido por la complicidad de terceros Estados (incluido el nuestro) que han permitido la violación sistemática del derecho internacional por parte de Israel de forma prolongada".

Dejan claro también que el conocido como 'Plan Trump' "no es un alto al fuego permanente y tampoco menciona el fin de la ocupación de los territorios palestinos ni la rendición de cuentas por parte de Israel".

"POCO SE PODÍA ESPERAR"

Con estos mimbres, reflexionan, "poco se podía esperar" y lo cierto es que la situación "tras el mal llamado acuerdo de paz ha cambiado muy poco: son más de 250 los palestinos asesinados por fuego israelí desde el supuesto alto el fuego, entre los que hay menores".

Aseguran que la llegada de la ayuda humanitaria "sigue sin ser suficiente porque Israel continúa dificultándola, en un momento en el que la caída del invierno no hace sino agravar y poner en riesgo aún más la salud y la vida del pueblo palestino".

En este sentido recuerdan que las lluvias han afectado a más de 13.000 hogares, las tiendas de los campos de refugiados han sido dañadas y no cuentan con los medios necesarios para protegerse del frío. "Y, todo esto, ocurre mientras la atención mediática se ha desviado", lamentan

Por eso, "solidarizarse con Palestina en este momento sigue siendo vital. Tenemos que resistir y señalar a nuestros líderes cobardes y cómplices".

Como han querido dejar claro, la situación del pueblo palestino ha cambiado "muy poco" desde 1948: "Se ha visto arrinconado y expulsado de su tierra por Israel; víctima de una lucha desigual frente a un Estado que cuenta con el apoyo político y económico de las grandes potencias y fortunas internacionales".

"DESPLAZAMIENTO FORZOSO"

Para los palestinos este desplazamiento forzoso tiene un nombre: la Nakba, un proceso por el que cientos de pueblos palestinos fueron vaciados y destruidos por el ejército israelí, "convirtiendo a más de medio millón de sus habitantes en exiliados".

De esta forma recuerdan también que "generaciones de palestinos llevan más de setenta años malviviendo como ciudadanos de segunda en Jordania, Siria o el Líbano, hacinados en campos de refugiados que, otrora provisionales, hace tiempo que se convirtieron en el ominoso símbolo de un pueblo marginado por todos".

"Y allí, entre el olvido y el desamparo, los palestinos han conservado siempre un último hálito de esperanza: sus llaves. Las llaves de las casas de las que sus abuelos fueron expulsados en el 48, transmitidas de generación en generación, con la fe de que, en un día futuro, recuperarán lo que es suyo y podrán abrir las puertas que el sionismo cerró".

Por todo ello, se preguntan: "¿Hasta cuándo vamos a permitir que el pueblo palestino continúe sin poder volver a su hogar?. Precisamente, para recordar lo que ocurrió y no olvidar lo que ocurre en la actualidad han colgado numerosas llaves como símbolo de la resistencia y la esperanza del pueblo palestino".

Desde Educación por Palestina La Rioja recuerdan también que "además de no poder volver a sus hogares, menores y estudiantes universitarios tampoco han vuelto a las aulas, ya que la situación con respecto a la educación no ha cambiado ni existen indicios de que el sistema educativo vaya a ser reconstruido en algún momento".

"La destrucción deliberada de la Educación en Palestina continúa, sirviendo al interés de los genocidas y de quienes les apoyan".

Por eso, "queremos recordar que nada ha cambiado en Palestina tras el alto el fuego. Si acaso, la situación es aún peor, en tanto que está silenciada (olvidada) por los medios de comunicación".

EDUCAR POR Y PARA LA PAZ

Como docentes "tenemos el firme compromiso de educar por y para la paz; la LOMLOE, actual ley educativa, incluye la educación para la paz como uno de sus objetivos principales y enfatiza la importancia de cultivar valores como la justicia, la cooperación, la solidaridad y la no violencia. Nuestro alumnado debe educarse activamente en la defensa de los Derechos Humanos, del derecho a la vida, del derecho a la educación; por eso hoy aquí queremos visualizar la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo palestino por parte de Israel. Es una cuestión de humanidad".

En Educación por Palestina La Rioja "no vamos a callar" y una vez más "Condenamos el genocidio y la violación sistemática del derecho internacional humanitario que Israel continúa ejerciendo sobre la Franja de Gaza, así como en el resto de territorios ilegalmente ocupados en Palestina".

También solicitan que se permita la entrada de la ayuda humanitaria necesaria en Gaza "y demandamos el cumplimiento del derecho internacional humanitario, lo que incluye poner fin a los ataques a escuelas y centros educativos y a los asesinatos, lesiones y otras formas de violencia contra estudiantes y docentes".

Piden "un compromiso internacional que incluya financiación para restaurar y reconstruir el sistema educativo en Palestina".

También "un alto el fuego permanente que cumpla con la Carta de Naciones Unidas y con el derecho internacional, que desmantele el sistema colonial y de discriminación para lograr una paz justa, integral y duradera en los territorios palestinos".

Finalmente, instan a nuestras instituciones, Ayuntamientos, Comunidad Autónoma de La Rioja, Gobierno de España a que:

Actúen para que todas estas demandas se lleven efectivamente a cabo.

Rompan cualquier tipo de colaboración y relación comercial e institucional con Israel, y presionen al resto de instituciones españolas y europeas para que lo hagan. "No queremos ser cómplices del genocidio del pueblo palestino".