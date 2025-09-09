Concéntrico inicia esta semana un recorrido internacional para presentar el libro que analiza sus 10 primeros años

LOGROÑO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Concéntrico inicia esta semana el recorrido internacional que se prolongará durante todo el otoño para presentar el libro 'Concéntrico: Laboratorio de Innovación Urbana', publicado por Park Books y coeditado por Nick Axel y Javier Peña.

La publicación recoge los diez primeros años del Festival a través de una cuidada selección de 86 proyectos -realizados por artistas, arquitectos y diseñadores de 20 países- y más de 300 imágenes y textos.

A lo largo de sus páginas documenta y analiza los primeros diez años de actividad en las que el Festival ha impulsado más de 150 intervenciones en el espacio público.

El recorrido internacional de presentación del libro arrancará este viernes en Segovia y la semana que viene se presentará en Londres, París y Madrid.

El recorrido continuará durante todo el otoño en ciudades como Chicago, Syracuse, Barcelona y Milán junto a socios culturales de referencia como el Círculo de Bellas Artes, el Instituto Cervantes, delpire & co, la University of Illinois Chicago (UIC) junto a MAS Context, la School of Architecture - Syracuse University, la Fundación Mies van der Rohe y la Triennale Milano.

LA PRESENTACIÓN EN LOGROÑO, EL 9 DE OCTUBRE EN EL COAR

La presentación en Logroño está prevista para el 9 de octubre en el COAR. El itinerario se completará con paradas en Oporto, Dhahran, Valencia, Bruselas, Praga. Y están pendientes de cerrar las fechas de presentación en Róterdam, Madeira y Bucarest, consolidando la dimensión internacional de Concéntrico como plataforma que comparte, debate y proyecta nuevas formas de pensar la ciudad.

El libro se estructura como una conversación entre Axel y Peña sobre siete temas que atraviesan las transformaciones de la ciudad contemporánea y revelan el enfoque urbano, experimental y comprometido de Concéntrico durante esta década. La publicación recorre cuestiones como la identidad urbana, el patrimonio, la temporalidad, la colectividad, la ecología, el juego y la domesticidad.

'CONCÉNTRICO: LABORATORIO DE INNOVACIÓN URBANA'

'Concéntrico: Laboratorio de Innovación Urbana' ha sido diseñado por Casao Terrazas y ofrece una reflexión singular sobre la transformación de las ciudades y el papel que la arquitectura y el diseño desempeñan en el siglo XXI.

Cada capítulo reúne intervenciones que ensayan formas inéditas de convivencia, elaboran relatos urbanos alternativos o reactivan espacios invisibilizados, siempre desde una mirada crítica y contemporánea.

A lo largo de una década, Concéntrico ha contado con la participación de estudios y creadores de referencia internacional y jóvenes prácticas emergentes, entre ellos, Matali Crasset, Oana Stanescu, Camille Walala, Anna & Eugeni Bach, Lanza Atelier, Gregor Schneider, Recetas Urbanas, Izaskun Chinchilla, Guillermo Santomà, Benedetto Bufalino, Jorge Penadés, TAKK, Konstantin Grcic, Studio Ossidiana, Lucas Muñoz, Sara Ricciardi Studio y Raiviobumann.