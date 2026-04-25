Concéntrico invita a los centros escolares a rediseñar el juego desde la inclusión con el programa 'Sidelined'

LOGROÑO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Concéntrico, en colaboración con Red Planea y de la mano del Nieuwe Instituut, abre la convocatoria para el programa educativo Sidelined, una iniciativa semipresencial dirigida a docentes y centros educativos de La Rioja que se desarrollará durante el mes de mayo. El proyecto cuenta con el apoyo de la Embajada de Países Bajos en España.

El programa se enmarca en la presentación de Multiform, el proyecto de Gabriel Fontana junto a Amanda Pinatih que durante Concéntrico propone una nueva aproximación a la educación física desde la inclusión. Combina juego, diseño y aprendizaje corporal para cuestionar normas sociales, estructuras de poder y formas establecidas de participación.

El programa educativo Sidelined está dirigido al alumnado a partir de 8 años, utiliza el deporte como metáfora de la sociedad para reflexionar sobre inclusión, identidad y comunidad e invita a repensar las reglas del juego desde la práctica colectiva.

REDISEÑAR EL JUEGO

Los centros que participen en el programa trabajarán en la transformación de una cancha deportiva -como el patio escolar o una plaza- con el objeto de imaginar nuevas formas de juego más inclusivas.

El proceso se estructura en cuatro fases: una primera de introducción que incluirá una sesión online para docentes y entrega de materiales; continuará con una fase de exploración en la que se observarán los espacios deportivos para analizar quién participa y quién queda al margen; la tercera fase se centrará en el diseño, es decir, la creación colectiva de un nuevo juego (reglas, nombre y diseño del espacio); y concluirá con la fase de juego y presentación con un encuentro presencial en Logroño durante Concéntrico, donde los grupos jugarán a Multiform y compartirán sus propuestas.

El profesorado recibirá un kit de trabajo desarrollado por Taller enBlanco, que incluye materiales para intervenir el espacio (tizas, cintas), herramientas de análisis y soportes para el diseño final.

El objetivo es transformar la lógica competitiva tradicional, pasando de equipos enfrentados a dinámicas más abiertas, colaborativas e inclusivas.

INSCRIPCIÓN Y DETALLES

Las inscripciones para participar en el programa se podrán realizar hasta el 28 de abril a tráves de la dirección de correo hola@tallerenblanco.es Está dirigido a docentes de centros educativos con alumnado mayor de 8 años. Podrán participar entre 7 y 30 estudiantes por centro.

La implementación del programa en los centros se desarrollará durante los meses de mayo y junio y la sesión final será en junio durante el Festival Concéntrico.

SOBRE EL EQUIPO

Amanda Pinatih es comisaria en el Stedelijk Museum Amsterdam y trabaja en la intersección entre diseño, cultura y cuestiones sociales y políticas, habiendo comisariado el Pabellón neerlandés en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2025 (SIDELINED).

Gabriel Fontana es diseñador y director creativo que desarrolla juegos colectivos como herramientas para repensar la inclusión, la identidad y las dinámicas sociales a través del deporte.

Nieuwe Instituut es la institución que impulsa este proyecto en el contexto de Concéntrico. La implementación del programa educativo se realiza en colaboración con Taller enBlanco, nodo de la Red Planea en La Rioja.