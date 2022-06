Un concierto libre en La Muralla del Revellín abrirá un MUWI que se mira la edición de 2019 como "espejo"

El 54 por ciento de los asistentes en 2019 era de fuera de La Rioja, dotándole de una "proyección nacional"

LOGROÑO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un concierto libre en La Muralla del Revellín abrirá, el 25 de agosto, el MUWI del 2022; un festival que se mira a la edición de 2019 como "espejo" tras dos años "tan duros", tal y como ha informado hoy uno de sus promotores, José Pancorbo.

En rueda de prensa frente al Centro Cultural Ibercaja y la Oficina de Turismo, Pancorbo, acompañado de Rafa Bezares, también de la organización, ha dado a conocer el cartel, con los conciertos correspondientes cada día.

Han asistido, también, la concejala de Turismo, Esmeralda Campos, el director general de Turismo, Ramiro Gil; así como César Aragón, como representante de Ibercaja.

Pancorbo ha explicado que el lugar elegido lo era tanto por el patrocinio de Ibercaja como por el hecho de que el festival se haya convertido en un evento con "proyección nacional", dado que en el año 2019 el 54 por ciento de los asistentes eran de fuera de La Rioja.

Ya están a la venta las entradas por día, a 38 euros (salvo el domingo, dedicado al público infantil y con un coste de diez euros, parte de los que irán destinados a APIR); y el abono ha subido de 55 a 58 euros.

El primer concierto será libre, en la calle, el jueves 25 de agosto, en la Muralla del Revellín, con The Crab Apples, Terbutalina, The Monster Lover, Me & DJs e Ipu & Lugg.

El viernes 25 será el día de Rigoberta Bandini; Lagartija Nick; Maren; Mueveloreina; Niña Polaca; Panoramis; Göo y Edu Anmu en Franco Españolas.

El sábado 27 habrá sesión en La Laurel, que este año se suma como escenario con Tomaccos y Fran Río por la mañana. Por la tarde, el festival vuelve a Franco Españolas con León Benavente; La La Love You; The Prussians; Jordana B; y Los Fresones Rebeldes.

El domingo 28 estará dedicado al público infantil con Amadeus MUWI Band y contará también con Colectivo Da Silva; The Grooves; Pin Pan Pum Disco; Van Bylen; Fran Río y Guatecon.