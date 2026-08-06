Un concierto unirá en Lumbreras a vecinos y visitantes alrededor del eclipse en su entorno privilegiado

Conciertos en Lumbreras para vivir el eclipse - AYUNTAMIENTO DE LUMBRERAS

LOGROÑO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lumbreras de Cameros, uno de los municipios más altos de La Rioja, sumará a su privilegiada localización un concierto en el casco urbano para disfrutar del eclipse del próximo 12 de agosto.

Tal y como ha avanzado el consistorio, la banda Montalbo y el grupo Válgame el Spondrán un ambiente festivo, "desde un lugar excepcional y seguro para las personas y el entorno".

Se trata, ha relatado, de "música joven para todos los tipos de público y de gusto musical". Lumbreras de Cameros ofrece así, ha destacado, "una oferta diferente para la observación del fenómeno en un entorno natural inmejorable".

Con este acto, ha indicado el consistorio, se ofrece "un lugar seguro ante el importante riesgo que supone que las personas se dispersen por el monte y puedan generarse incendios".

Mantener a los observadores en el casco urbano y, a la vez, en un medio natural controlado será, ha dicho el Ayuntamiento, la máxima para este evento.

En este sentido, el pasado mes de mayo se realizó una prueba en el día espejo al 12 de agosto y se comprobó que la observación del eclipse solar se podrá realizar desde Lumbreras de Cameros con total visibilidad, solamente determinado por las condiciones atmosféricas.

Desde las 18:30 de la tarde, en el espacio recreativo de Santiago, la música y el ambiente festivo serán el escenario "perfecto" para este esperado momento.

Montalbo es una banda de rock alternativo con sede en Logroño, con músicos de La Rioja y Álava. El sonido de Montalbo encuentra referentes evidentes de una forma muy natural en bandas de los años 90 y principios de 2000, como Smashing Pumpkins, Queens of the Stone Age, The Posies, REM o Radiohead.

Válgame el Son es un grupo musical de La Rioja, afincado en Villamediana, formado a finales de 2022 tras conocerse en un concurso de talentos. Su repertorio cuenta con versiones de temas que van desde el pop hasta los temas más actuales, siempre aportando al resultado su toque flamenco.