Conciertos, hinchables, sorteos, food truck o productos solidarios, este sábado en un nuevo 'Primavera Down' en Logroño

Vuelve 'Primavera Down' con actividades que se celebrarán este sábado en el Parque San Adrián de Logroño

Vuelve 'Primavera Down' con actividades que se celebrarán este sábado en el Parque San Adrián de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

En el Parque San Adrían, de 18 a 22 horas

LOGROÑO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Parque San Adrián acoge mañana una nueva edición de 'Primavera Down', una jornada festiva y participativa organizada por Down La Rioja, la Asociación Riojana de Síndrome de Down (ARSIDO) con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño.

Las actividades se desarrollarán el sábado 24 de mayo, de 18 a 22 horas, en un ambiente inclusivo y lleno de propuestas para todas las edades.

La concejala de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, y el presidente de ARSIDO, Mariano Otal, han presentado esta iniciativa, acompañados por el secretario de la entidad, Bibiano Beni, la responsable de Comunicación, Verónica Ábrego, y dos miembros de la asociación.

"Primavera Down es una oportunidad para visibilizar a las personas con síndrome de Down, reconocer su talento y fomentar su inclusión desde lo cotidiano: la música, la fiesta, el disfrute compartido", ha señalado Sainz.

"Una jornada de cultura, alegría y participación que refuerza el compromiso de Logroño con una sociedad más abierta e integradora". Durante toda la tarde habrá actuaciones musicales en directo de Bandaluse Big Band, Artistas de la pista, Los Bokoles y Víctor Puri.

Además, el evento contará con hinchables para los más pequeños, mesas solidarias con productos como camisetas, tote bags o plantas, un gran sorteo con numerosos premios, y una food truck para reponer fuerzas.

Por último, la concejala ha animado a todos los ciudadanos "a participar y disfrutar de esta jornada única, en la que la música, la inclusión y el corazón serán los verdaderos protagonistas".